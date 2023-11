Aubameyang plus fort qu’Alexis Sanchez, l’OM va se régaler

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Auteur d’un seul but en Ligue 1 depuis le début de la saison, Pierre-Emerick Aubameyang souffre de la comparaison avec Alexis Sanchez à l’OM.

Lors du mercato estival, l’Olympique de Marseille a fait un choix assez incompréhensible en se séparant d’Alexis Sanchez, pourtant élu joueur de la saison. Certes, l’international chilien n’a inscrit que 13 buts, mais son influence dans le jeu ainsi que son leadership ont porté l’équipe d’Igor Tudor vers la troisième place. Pour remplacer El Nino Maravilla, Pablo Longoria a misé sur Pierre-Emerick Aubameyang, dont le CV avait de quoi faire envie. Mais pour l’instant, le pari de l’international gabonais est clairement perdant puisque l’ancien buteur de Chelsea et du FC Barcelone a inscrit un seul but en Ligue 1. Plus efficace en coupe d’Europe (4 buts), « Auba » déçoit de manière générale et ce n’est pas seulement son efficacité qui lui est reprochée mais aussi son attitude, sa nonchalance et son manque de justesse technique.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par OM | Olympique de Marseille (@olympiquedemarseille)

Pourtant, la patience doit être de rigueur avec un tel joueur, qui peut se relancer à tout moment et briller à l’OM selon Guillaume Dufy, qui a pris la défense de Pierre-Emerick Aubameyang sur le plateau de la Chaîne L’Equipe. « Alexis Sanchez fait une très bonne saison l’an dernier mais Alexis Sanchez n’est pas un énorme buteur. A l’époque, tu le prends pour jouer en neuf et au final, tu vois qu’il n’a jamais fait une saison à 40 buts comme Aubameyang. Quand tu prends Aubameyang, tu ne prends pas un grand « Auba » mais tu peux espérer le relancer et le faire vivre dans ton collectif » juge Guillaume Dufy dans l’Equipe du Soir avant de conclure en réclamant de la patience et du temps pour « PEA ».

Guillaume Dufy demande du temps pour Aubameyang à l'OM

« Ce que je veux dire c’est qu’avant de signer à Marseille, Sanchez n’a jamais été un buteur du calibre d’Aubameyang. Le Gabonais a besoin de confiance, c’est un pari. Le contexte marseillais est compliqué, il faut un temps d’adaptation. Même si tu as joué à Chelsea, Barcelone, Dortmund… Marseille, ce n’est pas un club comme un autre. Rai au PSG, la première année il a été bidon. Il faut lui laisser du temps » a indiqué le journaliste. Voici un avis qui tranche avec les critiques dont Pierre-Emerick Aubameyang est la cible depuis plusieurs jours et plus encore depuis le match à Lille. Pour la première fois, le Gabonais est sorti sous les sifflets de l’Orange Vélodrome au moment de son remplacement par Vitinha, davantage apprécié par le public marseillais. Le Portugais sera d’ailleurs titulaire ce jeudi contre l’AEK Athènes en Europa League puisque Aubameyang est forfait, victime de douleurs aux ischios jambiers.