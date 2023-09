Aubameyang et ses 0 buts en L1, l'OM est rassuré

Dans : OM.

Par Mehdi Lunay

Pierre-Emerick Aubameyang n'est pas encore à la hauteur des attentes à l'OM. Que ce soit dans le jeu ou dans les chiffres, le Gabonais déçoit les supporters. Néanmoins, Alain Giresse pense qu'il peut rapidement retrouver son niveau de performance.

Une star traitée comme un incapable. Tel est le quotidien de Pierre-Emerick Aubameyang depuis son arrivée à l'OM. Observateurs comme supporters ne sont pas tendres avec l'attaquant gabonais. Il faut dire que ce dernier peine encore à montrer le même rendement qu'à Arsenal ou Dortmund. Il n'a marqué que 2 buts et aucun en Ligue 1. Maladroit dans le jeu, il a raté plusieurs occasions franches lors de ses premières rencontres. L'inquiétude pour l'OM s'accompagne de critiques nourries concernant Aubameyang. Il est déjà dos au mur au moment de cette trêve internationale, devant hausser le niveau dès la reprise de la Ligue 1.

Giresse a encore confiance en Aubameyang

Il faut dire qu'à 34 ans, ce joueur qui a souvent basé son jeu sur sa vitesse peut légitimement souffrir du poids des années. Toutefois, enterrer trop vite Aubame serait une erreur selon Alain Giresse. L'ancien milieu de l'Equipe de France connaît bien le Gabonais pour l'avoir lancé en sélection en 2009. Interrogé par le journal La Provence, il s'est montré rassurant concernant le niveau d'Aubameyang. Si l'OM arrive à bien entourer et utiliser son attaquant, son rendement devrait vite s'améliorer.

« Il va trouver ses marques. C’est un attaquant de profondeur, qui demande le ballon, qui donne des solutions. Il faut savoir jouer avec lui, combiner avec lui, savoir le trouver. […] Aubameyang, son jeu a quand même évolué avec l’âge, il n’est plus vraiment dans le registre de la profondeur… Il participe plus, mais il garde ses caractéristiques de base, on l’a vu selon la façon dont il marque ses buts (contre le Panathinaïkos au Vélodrome), quand il va couper ces ballons. C’est intéressant », a t-il analysé. Reste désormais à le prouver sur le terrain, l'OM ayant déjà payé deux fois son manque d'efficacité en Ligue 1.