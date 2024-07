Aubameyang et l'OM, l'énorme révélation

Dans : OM.

Par Claude Dautel

Le vaste remaniement sportif en cours à l'Olympique de Marseille depuis la signature de Roberto de Zerbi n'épargnera personne. Mais si Pierre-Emerick Aubameyang est invité à rester, le buteur hésite.

Peut-on se passer facilement d'un joueur qui a fini la saison avec 30 buts toutes compétitions confondues et surtout le remplacer sans dépenser des dizaines de millions d'euros ? A cette question, Pablo Longoria a répondu négativement, le président de l'OM souhaitant conserver Pierre-Emerick Aubameyang, tout comme le nouvel entraîneur italien de Marseille. Sauf que le buteur international arrive à deux ans de la fin de son contrat, et qu'à 35 ans, il peut se demander si l'heure n'est pas venue pour lui de signer un dernier énorme contrat. Non pas qu'il gagne mal sa vie à l'Olympique de Marseille, puisque Frank McCourt a validé son salaire de 7,8ME par saison, mais l'Arabie Saoudite peut faire exploser ce prix. Ce mercredi, La Provence affirme que si l'OM souhaite conserver Pierre-Emerick Aubameyang, ce dernier hésite encore énormément sur son avenir et pourrait demander un bon de sortie.

Aubameyang, un énorme contrat en Arabie Saoudite ou 7,8ME à l'OM ?

L’OM dérange Aubameyang en vacances, il y a urgence https://t.co/6LupI7mbBj — Foot01.com (@Foot01_com) July 2, 2024

Une opération qui sportivement devra être compensée par la signature d'un nouveau buteur vedette pour l'Olympique de Marseille, mais qui peut rapporter un peu d'argent dans les caisses du club phocéen. Pablo Longoria attend d'en savoir plus, mais le quotidien régional le répète, Pierre-Emerick Aubameyang a de gros doutes sur la suite de sa carrière marseillaise. « L’ancien Gunner, malgré son salaire XXL, est toujours dans les plans de l'OM et de son nouvel entraî­neur, Roberto De Zerbi. Mais comme nous l'avons indiqué depuis le mois de mai, il n'est pas sûr du tout de pour­suivre sa carrière sous le maillot blanc. Les sirènes d'Arabie Saoudite, après lui avoir fait miroiter un mirifique contrat l'été dernier, reviennent à la charge, via le club d'Al-Shabab, 8e du dernier champion­nat local. L'équipe entraînée par l'an­cien coach de Porto Vitor Pereira, qui compte dans ses rangs Ivan Rakitic et Yannick Carrasco, aimerait l'attirer pour occuper son attaqye. Pour l'ins­tant, le Gabonais joue la montre », révèle notre confrère Ludovic Ferro, qui suit l'actualité de l'OM au quotidien.