Aubameyang en difficulté à l'OM, Chelsea est coupable ‍!

Par Mehdi Lunay

Avec l'OM, Pierre-Emerick Aubameyang ne réalise pas un début de saison à la hauteur de son statut. Toutefois, le Gabonais promet aux supporters de s'améliorer rapidement, livrant la raison principale de ses difficultés actuelles.

L'ombre d'Alexis Sanchez plane encore sur le stade Vélodrome. En effet, le Chilien avait été très performant en attaque la saison passée avec l'OM. Auteur de 18 buts toutes compétitions confondues, il avait surtout une influence majeure sur l'animation offensive d'Igor Tudor. En recrutant Pierre-Emerick Aubameyang cet été, l'OM pensait avoir trouvé un remplaçant à la hauteur. Attaquant de renom dans le football européen ces dernières années, le Gabonais tarde toutefois à retrouver ses sensations à l'OM. Emprunté dans le jeu, parfois maladroit, il a inscrit 5 buts en 14 matchs cette saison. Un bilan correct mais décevant comparé à Sanchez avant lui.

Aubameyang paie une année difficile à Chelsea

L'ancien stéphanois essuie de nombreuses critiques depuis le début de saison. Il a tenu à y répondre sur Prime Vidéo. Il ne nie pas ses difficultés pour marquer et influencer le jeu marseillais mais il a une bonne excuse. Il sort en effet d'une année difficile à Chelsea lors de laquelle il avait été progressivement écarté du onze titulaire. Ce faible temps de jeu a eu des conséquences majeures sur son rythme.

🗣 "J'étais aux anges. Et je voulais vraiment entendre cette musique qui retentit. Je l'avais dit à mes enfants, je leur avais déjà fait le film, c'était assez particulier."



🔵⚪ @Auba se souviendra toute sa vie de son 1er but à l'Orange Vélodrome. pic.twitter.com/1QCYIjSofZ — Prime Video Sport France (@PVSportFR) October 31, 2023

« Je ne suis pas quelqu’un qui me contente des choses, actuelles par exemple. Je sais que je pourrais être à beaucoup plus de buts parce que j’ai toujours envie de faire mieux, je sais que je suis capable de faire mieux. […] Ce n’est pas comme si je revenais d’une saison pleine. Je n’ai quasiment pas joué la saison passée, c’est forcément dur de reprendre le rythme. Il revient, c’est une bonne chose », a t-il indiqué en interview. On peut y lire une promesse d'amélioration dans les prochaines semaines. Il le faudra car Vitinha, plus performant ces derniers temps devant les cages adverses, menace Aubameyang pour une place de titulaire à la pointe de l'attaque olympienne.