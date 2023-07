Aubameyang, ça sent le flop à l’OM

Dans : OM.

Par Corentin Facy

L’OM a réalisé un joli coup sur le marché des transferts en s’offrant les services de Pierre-Emerick Aubameyang en attaque.

Au terme d’une négociation rondement menée, l’Olympique de Marseille a obtenu le feu vert de Chelsea pour la signature de Pierre-Emerick Aubameyang… pour zéro euro. En effet, l’attaquant gabonais de 34 ans a été libéré de sa dernière année de contrat par les Blues et va s'engager librement pour trois ans en faveur du club marseillais. Une belle affaire pour Pablo Longoria, qui frappe ainsi un grand coup sur le marché des transferts après le départ d’Alexis Sanchez, dont la prolongation est toujours espérée par l’état-major de l’OM.

Après une saison décevante à Chelsea, quelques doutes entourent la venue de Pierre-Emerick Aubameyang même s’il ne faut pas remonter très loin pour retrouver trace d’une excellente saison du Gabonais. En 2021-2022, il réalise six bons mois à Arsenal avant d’être écarté pour raisons disciplinaires. Prêté au FC Barcelone en janvier, il empile 13 buts en l’espace de seulement 18 matchs, la preuve s’il en fallait une que l’ancien Stéphanois en a encore sous la semelle. Malgré tout, Pierre Maturana n’est pas convaincu. Sur l’antenne de la Chaîne L’Equipe, le journaliste a fait part de ses doutes. Il peine par exemple à croire que le néo-attaquant de l’OM soit capable de réaliser une saison du même calibre que celle d’Alexandre Lacazette, auteur de 27 buts en Ligue 1 dès son retour dans le championnat de France.

De gros doutes sur Pierre-Emerick Aubameyang ?

« J’ai de gros doutes sur l’âge et la forme de Pierre-Emerick Aubameyang. Son jeu est principalement basé sur la vitesse et l’explosivité. Or, ce n’est plus le Aubameyang de 2017 donc à un moment il faut prendre cela en compte. Je trouve que c’est très différent de la comparaison qui est beaucoup faite en ce moment avec Sanchez car Alexis jouait plus avec l’Inter que Aubameyang avec Chelsea et il était très bon quand il jouait. Je trouve que le pari est risqué. Je ne dis pas qu’il ne va pas marquer 10 buts mais par exemple, je ne le vois pas mettre 25 buts en Ligue 1 la saison prochaine comme Lacazette » a estimé le journaliste de So Foot, pour qui l’OM prend un très gros risque en misant sur Pierre-Emerick Aubameyang et d’autant plus avec un contrat longue durée sur trois années.