Aubameyang à l'OM, l'acharnement de Pablo Longoria révélé

Par Adrien Barbet

Indésirable à Chelsea, Pierre-Emerick Aubameyang est poussé vers la sortie. L'attaquant a plusieurs offres dont une de l'Olympique de Marseille qui rêve de le relancer. La convoitise date de plusieurs mois, Chelsea est ouvert à un départ.

Malgré le recrutement de Vitinha pour 32 millions d'euros, l'OM recherche toujours un autre attaquant. Pablo Longoria suit la situation d'Aubameyang depuis plusieurs mois. Selon des informations de TeamFootball, Marseille a déjà tenté sa chance en janvier 2022, signe que Pablo Longoria suit ce dossier de très longue date. À l'époque, le Gabonais était en difficulté à Arsenal et s'est finalement engagé temporairement avec le FC Barcelone. Un passage mitigé en Catalogne qui lui a ouvert les portes de Chelsea, et fermé par la même occasion celles de l'OM. Mais désormais, les Blues ne comptent plus sur le joueur de 34 ans qui a l'opportunité de signer en Arabie saoudite. Toutefois, l'OM qui rêve d'Aubameyang depuis longtemps, est en mesure de lui offrir un dernier challenge européen de grande envergure.

L'OM rêve toujours d'Aubameyang, c'est 10 millions

Comme expliqué par Al Arabya et Relevo, l'OM est en discussions avancées avec Aubameyang. Si les négociations durent réellement depuis très longtemps, cette fois-ci, une signature est plus que jamais possible. Une offre de 10 millions d'euros est évoquée pour que Chelsea laisse partir Aubameyang qui possède encore une année de contrat avec le club londonien. Une somme largement à la portée des Marseillais. De plus, Aubameyang est prêt à faire un effort sur son salaire afin de rejoindre plus facilement l'OM. Tout est aligné pour enfin conclure l'arrivée d'Aubameyang en terres phocéennes. Il faudra néanmoins ne pas perdre trop de temps car le club d'Al-Ettifaq, désormais entraîné par Steven Gerrard est également très intéressé par Aubameyang et risque de lui proposer un salaire bien supérieur à celui de l'OM. Marseille doit rapidement boucler ce transfert.