Attention à l'arnaque Ounahi, il prévient l'OM

Dans : OM.

Par Adrien Barbet

Révélation de la Coupe du monde avec le Maroc, Azzedine Ounahi a été l'un des joueurs les plus convoités de ce mercato hivernal. L'OM a récemment annoncé avoir recruté le milieu de terrain. Un transfert qui fait beaucoup parler, notamment concernant la compatibilité entre Ounahi et Marseille.

À quelques jours de la fin du marché des transferts, l'OM a enfin officialisé son deuxième renfort hivernal. Un renfort très attendu et convoité par de nombreux clubs européens. À 22 ans, Azzedine Ounahi a été la révélation du Mondial 2022 avec les Lions de l'Atlas. Le milieu de terrain angevin a logiquement été très courtisé et c'est finalement l'OM qui a réussi à convaincre le natif de Casablanca de signer dans la cité phocéenne. Néanmoins, cette arrivée de Ounahi à l'OM laisse de nombreux acteurs du football sceptiques. C'est le cas de Marc Libbra.

Azzedine Ounahi est prévenu, l'OM c'est du costaud

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par A.ounahi.14 (@azzedine_ounahi)

« Je suis sceptique. Il fait partie des joueurs qui ont eu un effet exceptionnel après la Coupe du monde. Depuis qu'il est à Angers, ça n'a pas été le plus grand des joueurs. J'espère que ça ne sera pas un feu de paille. Il ne connaît pas le coach, et j'espère que lui le veut. Il n'y a pas de passe-droit. Si d'autres joueurs reviennent à leur meilleur niveau, je ne sais pas s'il aura sa place. Je lui souhaite le meilleur, mais ça ne sera pas évident » a déclaré l'ancien attaquant marseillais sur Europe 1 concernant Azzedine Ounahi. L'international marocain (17 sélections) sera particulièrement attendu pour ses débuts avec un club aussi ambitieux que l'OM et devra confirmer toutes les attentes placées en lui depuis sa fabuleuse épopée avec le Maroc.