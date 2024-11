Arthur à l'OM, Longoria envoie sa première et dernière offre

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Roberto De Zerbi est très intéressé par Arthur, le milieu de terrain de la Juventus Turin. Mais pour Pablo Longoria, il n’est pas question de faire de folie pour recruter à un poste où l’OM est déjà très fourni.

Comme souvent avec l’Olympique de Marseille, le mercato sera agité au mois de janvier. Le club phocéen a l’intention de profiter de cette fenêtre de transferts pour réaliser quelques retouches au sein de l’effectif de Roberto De Zerbi. La volonté de l’OM est de recruter un latéral droit mais également un milieu offensif pour compenser la perte de Valentin Carboni, out toute la saison. Contre toute attente, un renfort de dernière minute au poste de milieu relayeur est également envisagé par le club olympien. Roberto De Zerbi a notamment eu un coup de coeur pour Arthur, sous contrat avec la Juventus Turin jusqu’en juin 2026 et pour qui la Vieille Dame réclame 15 millions d’euros.

Mais à en croire les informations du site Tutto Juve, il est hors de question pour Pablo Longoria de payer une telle somme, encore moins pour renforcer un secteur de jeu déjà fourni avec Rongier, Hojbjerg, Rabiot, Kondogbia ou encore Nadir et Koné. Le président de l’OM doit toutefois se montrer à l’écoute des besoins et des souhaits de son entraîneur, raison pour laquelle il va tout de même envoyer une offre à la Juventus Turin pour Arthur. Mais d’après le média spécialisé, il s’agira d’une offre de prêt.

Finalement un prêt pour Arthur à l'OM ?

Pablo Longoria n’ira pas au-delà et ne proposera pas d’argent pour le Brésilien, notamment car son temps de jeu ces derniers mois a été assez faible et que sa forme physique reste incertaine. La question est maintenant de savoir si cette offre de prêt a des chances de faire mouche. L’optimisme est de mise à l’OM car d’après le média transalpin, la Juventus Turin est ouvert à l’idée d’un prêt d’Arthur afin que le Brésilien retrouve du temps de jeu et rebooste sa valeur marchande avant une potentielle vente en juin prochain, à un an de la fin de son contrat. Marseille pourrait donc réaliser une belle opération dans ce dossier sans débourser un centime.