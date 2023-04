Annecy va guider le mercato de l’OM

Dans : OM.

Par Eric Bethsy

En attendant de savoir s’il disputera la Ligue des Champions la saison prochaine, l’Olympique de Marseille a déjà fixé un critère principal pour son recrutement estival. Le club phocéen, marqué par son échec contre Annecy (2-2, 7-6 tab) en Coupe de France, va privilégier des joueurs de caractère.

L’heure n’est pas encore au bilan de la saison. Avant de tirer des enseignements définitifs, l’Olympique de Marseille attendra de connaître son classement au terme de la 38e et dernière journée de Ligue 1. Mais une chose est sûre, c’est que les Marseillais vont nourrir des regrets. Les échecs en Ligue des Champions et surtout en Coupe de France, avec l’élimination à domicile contre Annecy, ont encore du mal à passer. Tout comme les nombreux points laissés en route au Vélodrome. Pour le journaliste Florent Germain, il est clair que le club phocéen souffre d’un manque de leadership.

L'OM sans leader

« Qui sont les leaders de cette équipe ? Qui va, dans une période difficile, dire : "Les gars, On ne peut pas se prendre un but ?" Qui va, après le carton rouge contre Mbemba (défaite 2-0 face à Tottenham en Ligue des Champions en septembre), élever la voix ? Qui va prendre la parole et ne pas accepter de perdre 20 points au Vélodrome ? Citez-moi les joueurs leaders charismatiques de cet OM », a réclamé le correspondant de RMC, déjà informé sur les intentions des dirigeants avant le mercato estival.

La direction olympienne, notamment marquée par l’élimination face au pensionnaire de Ligue 2, va privilégier des recrues à forte personnalité. « C'est l'un des paramètres majeurs qui va guider le recrutement de cet été, a annoncé l’observateur marseillais. On est persuadé au sein du club que pour continuer d'inculquer la culture de la gagne, il faut des joueurs qui aient le charisme nécessaire. Des éléments qui peuvent assumer la pression d'un club comme l'OM. » Le président Pablo Longoria devra également tenir compte de la philosophie du coach Igor Tudor, très exigeante sur le plan athlétique.