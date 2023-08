Amiri trahit l’OM, il préfère la D2 anglaise

Alors qu’il semblait déterminé à rejoindre l’Olympique de Marseille, Nadiem Amiri va privilégier une autre destination. Ses dirigeants du Bayer Leverkusen ont trouvé un accord avec Leeds United qui a finalement obtenu les faveurs du milieu de terrain.

Sur le marché des transferts, personne n’est jamais à l’abri d’un revirement de situation. Et l’Olympique de Marseille vient d’en avoir la confirmation. Le club phocéen négociait avec le Bayer Leverkusen pour l’arrivée de Nadiem Amiri (26 ans), avec un atout important dans les discussions. Le président Pablo Longoria pouvait compter sur la détermination de l’Allemand qui souhaitait absolument rejoindre les Marseillais.

ℹ️ Turnaround! Nadiem #Amiri had rejected the possibility to join @LUFC as he wanted to join Marseille as reported. Leeds was informed about that decision. But: Leverkusen & Marseille haven’t found an agreement.



➡️ Instead, Bayer 04 & Leeds are close to find an agreement now… pic.twitter.com/cwULDJAWze