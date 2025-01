Amine Gouiri à 26 millions, l’OM devient fada

Dans : OM.

L'OM met le paquet pour faire craquer Rennes et faire signer Amine Gouiri, mais les réticences des dirigeants bretons provoquent une grosse tension sur ce dossier.

Amine Gouiri est l’élu de la direction marseillaise pour venir renforcer l’attaque de l’OM en cette fin du mercato. Après avoir très bien vendu Elye Wahi, le club provençal a bien compris qu’il serait difficile de faire venir Mathys Tel, très courtisé en Europe et pour qui un gros transfert est envisagé. Résultat, aller chercher l’international algérien est devenu progressivement une évidence, sachant la capacité de Gouiri à pouvoir jouer sur plusieurs postes offensifs, et sa belle expérience de la Ligue 1. Un profil qui a séduit Roberto De Zerbi, qui a donné son feu vert à Pablo Longoria pour essayer de faire venir l’attaquant rennais.

Mais les discussions sont compliquées avec le club breton, et l’OM vient d’effectuer une troisième offre, encore refusée. Elle se montait pourtant à 21 millions d’euros bonus compris selon L’Equipe. Le Stade Rennais réclame 26 millions d’euros pour lâcher son attaquant, ce qui a le don d’agacer le Fennec. Selon Foot Mercato, l’ancien lyonnais et niçois estime que les dirigeants rennais n’ont pas tenu leur promesse de le laisser partir en cas de belle offre, ce qui donne lieu à un petit clash actuellement chez les « Rouge et Noir ». L’OM espère certainement que cela permettra à Frédéric Massara d’entendre raison et d’accepter la prochaine proposition en provenance de Marseille