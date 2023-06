Alexis Sanchez zappe l'OM, sa destination est stupéfiante

Dans : OM.

Par Adrien Barbet

En fin de contrat avec l'OM dans quelques jours, Alexis Sanchez n'a toujours pas prolongé son contrat et le buteur chilien se dirige vers un départ. Le Chilien intéresse un club européen.

Auteur d'une très bonne saison avec Marseille, Alexis Sanchez a prouvé qu'il avait encore largement le niveau pour évoluer dans un club ambitieux sportivement. L'ancien joueur d'Arsenal a inscrit 18 buts cette saison dont 14 en Ligue 1 et le Chilien a donc largement contribué à la troisième place des Marseillais en championnat. Mais le contrat de l'attaquant de 34 ans expire le 30 juin prochain et si l'OM souhaite le conserver, Pablo Longoria n'est pas encore parvenu à trouver un accord avec le double vainqueur de la Copa America. L'Arabie saoudite qui essaye d'attirer de nombreuses stars, est intéressée pour s'arracher les services de Sanchez en pour cela, une grosse offre salariale a été transmise à ses agents. Néanmoins, un club européen est également très tenté par les performances de l'international chilien (155 sélections).

Sanchez reste en Europe mais s'éloigne de l'OM

Selon les informations de Fotomac, Galatasaray a jeté son dévolu sur Alexis Sanchez. Le club turc a rencontré les représentants de l'ancien barcelonais et un accord pourrait prochainement aboutir. Champion de Turquie à l'issue de cet exercice 2022/2023 pour la 23e fois de son histoire, Galatasaray a un budget conséquent pour convaincre Alexis Sanchez de rejoindre Dries Mertens ou Juan Mata à Istanbul. Même si l'OM veut conserver le natif de Tocopilla, il y a peu de chances que Sanchez prolonge son aventure dans le club de la cité phocéenne, ce qui serait un coup dur pour les Marseillais dès le début de ce mercato estival. Alexis Sanchez, s'il rejoint Galatasaray, pourra continuer de démontrer l'étendue de son talent dans un club qui dispute les premiers rôles dans son championnat et qui fait office d'outsider en Ligue des Champions. La carrière européenne d'Alexis Sanchez n'est donc probablement pas encore terminée, mais celle en Ligue 1 l'est peut-être.