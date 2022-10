Alexis Sanchez surcoté, l’OM s’est pris pour un cador

Dans : OM.

Par Eric Bethsy

Avec trois défaites consécutives en Ligue 1, l’Olympique de Marseille traverse une période plus compliquée après son excellent début de saison. Et si cette très bonne entame avait provoqué un excès de confiance au sein du club phocéen ?

A écouter l’entraîneur Igor Tudor et ses joueurs, tout va bien à l’Olympique de Marseille. Le Racing Club de Lens aurait seulement réussi un incroyable hold-up (0-1) samedi au Vélodrome. Il n’empêche que les Marseillais viennent d’enregistrer leur troisième défaite consécutive en Ligue 1, avec un seul but inscrit sur penalty pendant cette période. On est donc loin de l’équipe impressionnante du début de saison.

#OM #Ligue1UberEats #OMRCL #Attaquant



⚪️🔵3 ème défaite consécutive pour l'OM et toujours pas de grands buteurs pour débloquer les situations...



🗣️Luc Sonor est catégorique: "Marseille s'est vu beau avec l'arrivée d'Alexis Sanchez mais... Ce n'est pas son rôle" !⤵️ pic.twitter.com/2DMSmeJHZI — Europe 1 Sport (@Europe1Sport1) October 23, 2022

Et si cet excellent début d'exercice était à l’origine des problèmes de l’Olympique de Marseille ? C’est du moins l’avis de Luc Sonor, pas du tout convaincu par les premiers mois de l’attaquant Alexis Sanchez. « Marseille s'est vu beau, a critiqué l’ancien Monégasque sur Europe 1. Quand on a vu arriver Alexis Sanchez, il a marqué un ou deux buts lors des deux-trois premiers matchs et tout le monde s'est dit : "ça y est, Marseille est reparti, Marseille va être champion..." Non, non. Il a marqué des buts mais ce n'est pas son rôle. »

Ce buteur, le club phocéen l’a peut-être laissé filer cet été. « Quand on fait partir Arkadiusz Milik... Vous avez un joueur qui pouvait jouer axial, un avant-centre type, un mec qui marquait des buts en plus, vous le faites partir, s’est étonné le Guadeloupéen. Vous avez un petit qui s'appelle Bamba Dieng, qui était merveilleux la saison dernière, le gamin pouvait partir mais vous ne le faîtes pas partir, vous ne voulez pas le faire jouer, vous vous passez de Dimitri Payet... »

La solution Payet

« Je suis désolé, on va encore revenir sur ce sujet. Ce n'est pas un buteur mais c'est celui qui est capable de faire d'un de ses partenaires un buteur, comme il l'avait fait au départ avec Alexis Sanchez, ça marchait très bien. Ce n'est pas seulement un buteur qu'il faut à Marseille. Il faut des gens autour de cette surface de réparation qui puissent avoir suffisamment de talent pour exploiter les occasions », a conseillé Luc Sonor, pessimiste à cause du manque de réalisme des Olympiens.