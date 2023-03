Alexis Sanchez se fait allumer, l’OM s’enflamme pour rien

Dans : OM.

Par Eric Bethsy

Double buteur à Reims (1-2) dimanche, Alexis Sanchez donne entière satisfaction à son entraîneur Igor Tudor. De nombreux supporters et observateurs sont sous le charme de l’attaquant de l’Olympique de Marseille. Mais de son côté, le journaliste Stéphane Guy voit plutôt le Chilien en régression.

Malheureusement pour lui, Vitinha risque d’attendre un moment avant sa prochaine titularisation avec l’Olympique de Marseille. La recrue hivernale se retrouve en concurrence avec un Alexis Sanchez intouchable dans l’esprit de l’entraîneur Igor Tudor. Il faut dire que l’attaquant chilien justifie parfaitement la confiance du coach marseillais. En plus de son doublé, l’ancien joueur de l’Inter Milan a encore multiplié les courses offensives et défensives à Reims.

Le 𝗯𝗶𝗷𝗼𝘂 signé @Alexis_Sanchez 💎



L’attaquant chilien pour la 𝗿𝗲́𝗱𝘂𝗰𝘁𝗶𝗼𝗻 𝗱𝘂 𝘀𝗰𝗼𝗿𝗲 de la plus belle des manières 🤩



Le résumé complet 👉 https://t.co/vAOB8ho7t5 pic.twitter.com/IbvTTAuTIk — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) March 19, 2023

Un atout précieux pour le club phocéen qui apprécie également son professionnalisme en dehors du terrain. Alexis Sanchez est effectivement décrit comme un gros travailleur au quotidien, un véritable exemple pour ses coéquipiers. De nombreux supporters et observateurs sont donc sous le charme. Alors que le journaliste Stéphane Guy, lui, se souvient d’un Alexis Sanchez beaucoup plus performant en Premier League.

« En Angleterre, il avait quand même un autre niveau que celui qu’il a aujourd’hui, a tempéré le spécialiste de RMC, qui a commenté les matchs du championnat anglais pendant plusieurs saisons. Je ne partage pas, même si je comprends toute l’argumentation sur Alexis Sanchez, il met un doublé donc on se tait, mais bon… On se rappelle de ce qu’était Alexis Sanchez et ce que l’on voit aujourd’hui évidemment, pour moi ce n’est plus un joueur de très haut niveau. »

Les limites d'Alexis Sanchez

Il est vrai que l’avant-centre de l’Olympique de Marseille n’a pas toujours brillé dans les grands rendez-vous cette saison. « On l’a vu en Ligue des Champions, on l’a vu contre le Paris Saint-Germain, a rappelé Stéphane Guy. Par contre, il est effectivement dans l’esprit de Marseille. C’est une bonne pioche il n’y a rien a dire là-dessus, mais le Alexis Sanchez d’Arsenal c’était vraiment autre chose. » C’était évidemment l’époque où l’international chilien était inaccessible pour le pensionnaire du Vélodrome.