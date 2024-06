Alexis Sanchez pour zéro euro, l'OM n'y croit plus

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Très peu utilisé par Simone Inzaghi cette saison à l’Inter Milan, Alexis Sanchez ne devrait pas prolonger son contrat et va donc quitter les Nerazzurri en tant que joueur libre. Un retour à l’OM ne semble pas envisagé.

En fin de contrat, Alexis Sanchez va quitter l’Inter Milan cet été, un an seulement après son retour chez les Nerazzurri. L’international chilien sortait d’une saison 2022-2023 remarquable sous les couleurs de l’Olympique de Marseille et espérait sans doute pouvoir s’imposer comme un titulaire à l’Inter. Mais l’ancien buteur d’Arsenal n’avait pas prévu une telle adaptation de la part de Marcus Thuram, lequel s’est rapidement imposé comme un joueur essentiel aux yeux de Simone Inzaghi au côté du capitaine Lautaro Martinez. Résultat des courses, Alexis Sanchez a été contraint de se contenter de miettes en jouant les jokers de luxe, un rôle qui ne lui convient absolument pas.

C’est la raison pour laquelle le journal AS confirme qu’Alexis Sanchez va quitter l’Inter Milan cet été en tant que joueur libre et va se diriger vers un nouveau défi. Le média indique que plusieurs clubs sont intéressés par la perspective de recruter « El Nino Maravilla » pour zéro euro : Trabzonspor, l’Udinese ou encore l’Inter Miami sont évoqués… au contraire de l’Olympique de Marseille. L’été dernier, le club phocéen faisait pourtant parti des favoris pour recruter Alexis Sanchez, avant que ce dernier s’en aille finalement à l’Inter Milan. Mais l’heure n’est plus vraiment à la distribution des gros salaires en Provence, où la priorité est de conserver Pierre-Emerick Aubameyang, qui dispose déjà d’un salaire conséquent.

Impossible en revanche pour Pablo Longoria d’ajouter aux émoluments du Gabonais ceux du Chilien, raison pour laquelle Marseille va passer son tour sur Alexis Sanchez cet été. Ce que regrettera sans doute les supporters de l’OM, lesquels ont logiquement gardé un excellent souvenir du passage de l’attaquant chilien en Provence sous les ordres d’Igor Tudor il y a un an.