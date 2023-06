Alexis Sanchez fait le mort, l’OM craint un gros coup dur

Dans : OM.

Par Guillaume Conte

Bien parti pour prolonger à Marseille ces derniers jours, Alexis Sanchez ne donne plus vraiment signe de vie par le biais de son agent. L’OM craint un départ la petite porte.

Alexis Sanchez a réussi à marquer les esprits lors de cette saison avec l'OM, avec au total 14 buts et 3 passe décisives en 34 matchs. Le Chilien s'est imposé dans la capitale phocéenne et a plu aux supporters par son engagement et son amour affiché pour le maillot marseillais, tout comme son exemplarité sur et en dehors du terrain. Cependant, libre de tout contrat cet été, Alexis Sanchez et son agent sont en plein doute concernant l'avenir de l'ancien du Barca à Marseille.

L'agent de Sanchez est distant avec l'OM

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Sanchez Alexis (@alexis_officia1)

Quelques heures après la bonne affaire du départ d’Arek Milik vendu à la Juventus, l'OM souhaite faire l’inverse avec Sanchez et prolonger l'autre attaquant vedette du club. Mais pour le moment, de toute évidence, les conditions ne sont pas remplies pour qu'Alexis Sanchez reste au sein de l'effectif. En effet, selon L’Equipe, l'agent de ce dernier « apparaît plus distant qu'au printemps », ce qui met le doute aux dirigeants, qui savent très bien que le joueur est très courtisé en Arabie Saoudite, mais également par d’autres formations européennes. Différence de salaire ou assurance de disputer la Ligue des Champions, l’ancien d’Arsenal a plus de choix que prévu, et il laisse pour le moment son téléphone sonner sans décrocher quand Pablo Longoria l’appelle.

L'OM est donc perplexe avec la crainte de perdre son leader offensif de la saison qui vient de s’écouler. Longoria et ses hommes devront encore sortir des arguments alors qu’ils étaient persuadés d’avoir fait mouche en lui proposant une prolongation de contrat d’un an, avec une autre année en option, et un salaire augmenté, ce qui n’est pas anodin pour un joueur de 34 ans.