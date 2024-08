Alexis Sanchez et Hwang à l’OM, tout s’écroule ‍!

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Après avoir bouclé la venue de Valentin Carboni, l’OM souhaite rapidement trouver un accord avec Arsenal pour le transfert d’Eddie Nketiah. En parallèle, les pistes Alexis Sanchez et Hwang Hee-chan sont en stand-by.

Après avoir renforcé sa défense (Brassier, Cornelius) et son milieu de terrain (Hojbjerg, Koné), l’Olympique de Marseille s’attaque au chantier de son attaque, à deux semaines de la reprise de la Ligue 1. Dans ce secteur de jeu, Pablo Longoria a déjà offert Mason Greenwood à Roberto De Zerbi, mais il en faut beaucoup plus pour satisfaire le très exigeant entraîneur italien. L’ancien technicien de Brighton réclame encore un avant-centre, un meneur de jeu et un ailier gauche. Son numéro dix devrait arriver ce week-end en la personne de Valentin Carboni, qui a fait l’objet d’un accord entre l’OM et l’Inter cette semaine.

Pour le poste d’avant-centre, c’est Eddie Nketiah qui fait office de priorité, sans pour autant qu’un accord ait été trouvé avec Arsenal. Ces dernières semaines, le nom de Hwang Hee-chan avait été évoqué pour renforcer le couloir gauche de l’attaque marseillaise. Une piste qui s’est nettement refroidie selon L’Equipe, qui indique que la venue de l’attaquant sud-coréen n’est plus d’actualité. Il faut dire que Wolverhampton réclamait 28 millions d’euros pour Hwang et que son statut de joueur extra-communautaire n’était pas un avantage. Pas définitivement refermée, cette piste est pour l’instant sur pause. Même chose pour celle menant à Alexis Sanchez.

Alexis Sanchez et Hwang, dossiers en stand-by

Libre de tout contrat, l’international chilien aimerait revenir à l’Olympique de Marseille, qui ne lui a pas dit non. Mais le dossier de l’ancien attaquant de l’Inter Milan est également mis de côté le temps de régler le deal avec Arsenal pour Eddie Nketiah. Alexis Sanchez est davantage perçu par le club phocéen comme une solution de repli ou de complément et pour l’instant, rien ne dit qu’il rejoindra la cité marseillaise d’ici la fin du mercato. Si on peut donc penser que Carboni et Nketiah seront des joueurs de l’OM tôt ou tard, impossible d’en dire de même pour Hwang et Sanchez. Ce qui ne va pas forcément plaire à Roberto De Zerbi, qui aimerait que son attaque soit complète pour affronter Brest le 17 août prochain. Que l’entraîneur italien se fasse toute suite à l’idée, cela est peu probable.