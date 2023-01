Alexis Sanchez enfin visible, l'OM adore

Dans : OM.

Par Mehdi Lunay

Très bon contre Rennes vendredi soir, Alexis Sanchez a su peser sur le jeu comme rarement cette saison. Une réussite qui montre que ses partenaires arrivent enfin à le trouver sur le terrain. De quoi rassurer son capitaine Valentin Rongier.

Manque t-il vraiment un attaquant à l'OM ? Certains matches de la saison ont laissé penser que c'était le cas. Si Alexis Sanchez est performant et réaliste devant les buts, il peine parfois à être trouvé sur le terrain. Son esseulement peut être frustrant pour lui comme pour ses coéquipiers, lesquels auraient parfois bien besoin d'un soutien sur certaines phases. Malgré cela, l'OM enregistre des résultats très satisfaisants avec 42 points en Ligue 1 et une série actuelle de 8 succès consécutifs toutes compétitions confondues. Sanchez n'est pas en reste avec 6 buts en championnat et 9 sur les trois compétitions jouées par les Phocéens.

Sanchez trouvé, le résultat du travail pas de la colère

Toutefois, ses statistiques n'ont pas toujours suffi au Chilien, lequel s'est montré agacé en interne par le travail qu'il devait fournir seul devant. RMC Sport avait communiqué ses états d'âme en début d'année 2023, précisant qu'en interne le joueur rêvait de voir un autre attaquant arriver. Si cette recrue n'est pas encore là, la situation de Sanchez sur le terrain s'est quand même améliorée depuis ce coup de gueule. Sur les derniers matches et notamment le 16e de finale de coupe contre Rennes vendredi, le Chilien a bien plus pesé sur le jeu et a été beaucoup plus trouvé par ses partenaires.

Valentin Rongier est revenu sur cette évolution en zone mixte. Mais, pour lui, le changement est du à une meilleure réussite de son attaquant, pas à sa colère en interne. « Après, c’est un attaquant. Lui, il a besoin de marquer des buts et il a marqué le match d’avant donc on sait que c’est bon pour sa confiance et c’est bon pour nous mais il n’y a jamais eu de problème avec Alexis. Vous savez comment c’est le foot, il y a des matches où ça réussit bien, d’autres où on est un peu moins en réussite, mais non il a toujours la même mentalité et il apporte toujours autant », a indiqué devant la presse le capitaine marseillais conscient qu'il n'est pas nécessaire d'allumer un incendie dans une équipe en pleine forme en ce moment.