Alexis Sanchez au Barça, l'OM est piégé

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Le feuilleton Alexis Sanchez perdure à l’OM et la patience de Pablo Longoria pourrait avoir atteint sa limite, d’autant que le club phocéen a considérablement renforcé son attaque avec Sarr, Ndiaye et Aubameyang. Mais le patron marseillais n'avait pas vu venir une incroyable offre venue du Barça pour le buteur chilien.

Depuis la fin du mois de mai, l’Olympique de Marseille attend la réponse d’Alexis Sanchez après avoir soumis à l’international chilien une offre de prolongation de contrat avec une augmentation salariale de l’ordre de 25 %. Très satisfait par la première saison d’El Nino Maravilla, Pablo Longoria a rapidement pris le dossier en main pour prolonger Alexis Sanchez. Mais l’ex-attaquant du FC Barcelone a d’abord profité de ses vacances au Chili et donne maintenant l’impression de jouer la montre.

Alexis Sanchez plus proche du Barça que de l'OM ?

De quoi frustrer les supporters de l’OM, qui rêvent d’une attaque de feu composée de Sanchez, Aubameyang, Sarr et Ndiaye. Ces derniers jours, le Chilien a d’ailleurs enflammé les supporters olympiens sur les réseaux sociaux en postant une photo de ses chiens avec la localisation « Marseille ». Un signe de sa signature à venir du côté de la cité phocéenne ? Rien n’est certain et un scénario totalement fou n’est d’ailleurs pas à snober selon le compte insider @LePetitOM qui explique qu’il est possible que Sanchez ait accepté l’offre de l’OM… qui réfléchit désormais à l’intérêt de le recruter après avoir bouclé les signatures d’Aubameyang et de Ndiaye à son poste.

« Il y aurait une possibilité que Sanchez ait accepté l'offre de l'OM, qui du coup réfléchit de son coté... Je n'ai pas de possibilité de valider cette info, mais certains pourront peut-être confirmer » a publié le compte insider sur Twitter. Cependant, cette décision de renverser la table et de faire patienter Alexis Sanchez risque bien de se retourner contre le club phocéen. Josep Capdevila, journaliste espagnol, affirme qu'Alexis Sanchez est sur les tablettes du FC Barcelone pour remplacer Ousmane Dembélé si ce dernier signe au PSG, ce qui est la tendance de ce lundi soir. Le buteur chilien serait en concurrence avec Yannick Carrasco, mais aurait l'avantage d'être gratuit, tandis que le joueur belge coûtera 15 millions d'euros. Selon notre confrère, l'agent d'Alexis Sanchez était ces dernières heures à Barcelone, ce qui donne du poids à son info.