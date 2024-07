Alexis Sanchez à l'OM, tout est bouclé

Dans : OM.

Par Hadrien Rivayrand

Depuis l'arrivée de Roberto De Zerbi, tout semble possible concernant le mercato estival de l'OM. Alexis Sanchez est apparemment plus motivé que jamais à l'idée de revenir jouer dans la cité phocéenne.

L'OM espère montrer le meilleur visage possible la saison prochaine sous les ordres de Roberto De Zerbi afin de jouer le haut de tableau. Les Phocéens veulent pour cela recruter les meilleurs joueurs possibles cet été lors du mercato. L'Italien a une longue liste sous le bras et ne veut pas perdre de temps. Surtout que pas mal de joueurs sont visés. D'autres espèrent en revanche être appelés ou se proposer pour évoluer à l'Olympique de Marseille. C'est apparemment le cas d'Alexis Sanchez. Selon la presse chilienne, le retour de l'attaquant sur la Canebière dans les prochains jours est plus que probable. Et cette volonté vient avant tout du joueur de 35 ans.

Alexis Sanchez de retour, l'OM n'a presque rien à faire

D'après les informations de L'Equipe, c'est en effet l'OM qui a été contacté par le clan Sanchez et non l'inverse. De quoi confirmer aussi l'idée que l'été dernier, l'ancien d'Arsenal était déjà motivé à l'idée de rester mais Marcelino avait décidé de foncer sur un autre profil de joueur. Le fait qu'Alexis Sanchez veuille revenir avec conviction à Marseille permettra au club français de négocier selon sa volonté. Une bonne chose pour ses finances mais aussi la qualité future de son effectif. L'OM se cherche des joueurs d'avenir mais qui ont aussi une certaine expérience du haut niveau. C'est incontestablement le cas d'Alexis Sanchez, revanchard et qui sort d'une saison frustrante à l'Inter. A noter que la venue du Chilien pourrait compenser le départ prochain de Pierre-Emerick Aubameyang. Ce dernier est plus que jamais courtisé par la Saudi Pro League, qui lui propose un salaire XXL difficilement refusable.