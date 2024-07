Alexis Sanchez à l'OM, il y a un énorme problème

Dans : OM.

Par Mehdi Lunay

Alors qu'Aubameyang est proche de partir, l'OM est plus que jamais intéressé par un retour d'Alexis Sanchez. Remplaçant à l'Inter Milan, le Chilien reste un attaquant solide. Cependant, un autre de ses anciens clubs lui déclare sa flamme.

A 35 ans, Alexis Sanchez en a encore sous le pied pour le football européen. L'attaquant chilien le sait et il vise une place de titulaire la saison prochaine. Il sort d'une saison frustrante à l'Inter où il a été la doublure de Lautaro Martinez. L'OM a flairé le bon coup et s'est rapproché de son ancien joueur. Performant à Marseille lors de la saison 2022-2023, Sanchez a gardé une belle cote d'amour malgré son départ en catimini à l'époque. Les Phocéens sont d'autant plus intéressés par le Chilien que Pierre-Emerick Aubameyang est proche d'un départ. Sanchez adhérerait parfaitement à la philosophie de jeu prônée par Roberto de Zerbi.

L'Udinese rêve aussi de Sanchez

Néanmoins, le transfert est encore loin d'être conclu. L'OM doit se mettre d'accord avec le joueur sur le plan salarial. Surtout, le club phocéen doit se méfier des autres prétendants sur le marché. L'un d'eux est en Italie et c'est aussi un ancien club d'Alexis Sanchez : l'Udinese. Le club frioulan, sauvé de justesse de la relégation en mai, a publiquement avoué son envie de rapatrier le Chilien. Le directeur général Franco Collavino l'a indiqué devant la presse au moment de lancer la campagne d'abonnement pour ses supporters.

Alexis Sanchez à l'OM, tout est bouclé https://t.co/ZJKqO8XPcT — Foot01.com (@Foot01_com) July 13, 2024

« Alexis est un rêve, nous l'avons déjà dit à d'autres occasions et il l'a lui-même indiqué à Gino Pozzo (le fils du propriétaire de l’Udinese). Nous sommes prêts à l'accueillir si des bonnes conditions se présentent, s'il est convaincu de revenir. Nous voulons cultiver les rêves de nos fans, nous y pensons aussi », a indiqué Collavino alors que le propriétaire du club s'est entretenu à plusieurs reprises avec Alexis Sanchez ces dernières semaines. L'OM est prévenu. Si les Marseillais veulent Alexis Sanchez, ils doivent boucler le dossier au plus vite sous peine d'être battus par les sentiments de Sanchez envers son premier club européen (2006-2011).