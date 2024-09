Adrien Rabiot à l’OM sous 48 heures, c’est parti ‍!

Dans : OM.

Par Guillaume Conte

L'OM négocie avec Adrien Rabiot pour le faire venir en Provence sur la base d'un contrat de deux ans qui pourrait être signé cette semaine !

Fort d’un recrutement impressionnant, l’Olympique de Marseille a retrouvé de grandes ambitions avec Roberto De Zerbi aux commandes, et des joueurs comme Mason Greenwood et Pierre-Emile Hojbjerg. Un recrutement qui pourrait prendre encore une autre ampleur avec l’annonce faite par Mathieu Grégoire, journaliste de L’Equipe spécialisé sur l’OM, que les discussions sont désormais sérieusement entamées entre le club provençal et Adrien Rabiot. En fin de contrat à la Juventus Turin, le milieu de terrain prend son temps pour choisir son prochain projet. Courtisé en Premier League, il n’a pas trouvé d’accord avec Manchester United malgré un effort effectué sur son salaire selon les dires de la presse anglaise. Sa mère et représentante a écarté tout retour à la Juventus, tandis qu’il se murmure que l’Atlético de Madrid pense à lui.

L'OM espère boucler Rabiot d'ici mardi

L’OM discute avec Adrien Rabiot sur les contours d’un contrat de deux ans @lequipe — Mathieu Grégoire (@Serguei) September 15, 2024

L’ancien joueur du PSG a donc l’embarras du choix, mais il a visiblement envie de choisir un projet qui lui convient à tous les niveaux. C’est pourquoi L’Equipe annonce que Pablo Longoria a donc lancé les négociations avec le clan de l’international français, sur la base d’un contrat de deux ans avec bien évidemment un énorme effort effectué sur le salaire pour tenter de convaincre Adrien Rabiot de venir chez l’ennemi du PSG. Rien n’est fait mais le fait de discuter montre qu’il y a au moins un échange, et donc un intérêt pour une telle arrivée qui ferait clairement vrombir le Vélodrome.

Et il ne faut pas oublier que Pablo Longoria est le roi des opérations incroyables, personne n’imaginant avec que cela ne se concrétise, que des joueurs comme Mason Greenwood ou un entraineur comme Roberto De Zerbi, puisse signer à l’OM. La preuve, Fabrizio Romano a par la suite confirmé cette information, expliquant même que l'optimise était de mise sur le Vieux Port, avec l'ambition de recruter le joueur français d'ici 48 heures. Une preuve que ce n'est plus désormais une simple rumeur, mais bien une réelle possibilité.