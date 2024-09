Adrien Rabiot à l'OM, Paris est sous le choc

Sortie de nulle part, la rumeur de la très probable arrivée d’Adrien Rabiot à l’Olympique de Marseille fait forcément réagir tous les suiveurs du football français. Il faut dire que ce deal est surprenant dans tous les sens du terme.

C’est le transfert le plus inattendu de l’été, mais il est pourtant en passe d’être finalisé. En effet, selon tous les suiveurs du mercato, comme Fabrizio Romano, Adrien Rabiot devrait bientôt enfiler le maillot de l’OM. Lui le Parisien formé au PSG devrait donc trahir son premier club pour rejoindre le rival marseillais. Libre de tout contrat depuis son départ de la Juventus en fin de saison dernière, le milieu de terrain est effectivement en négociations avancées avec la direction marseillaise. Alors qu’un contrat de deux ans l’attend à Marseille, où il pourrait empocher une prime à la signature de plusieurs millions d’euros, l’international français semble avoir été convaincu par le projet de Roberto De Zerbi. Un sacré coup signé Pablo Longoria, qui étonne tous les suiveurs du football français sur les réseaux sociaux.

Alors la Rabiot je m’y attendais PAS DU TOUT ! On va voir la suite du dossier mais c’est une coup énorme et une vraie plus value pour le jeu de De Zerbi. Hojbjerg, Kondogbia, Kone, Rongier et potentiellement Rabiot, c’est très sérieux le milieu de terrain.