Adli veut signer à l'OM, décision imminente ‍!

Par Quentin Mallet

Toujours à la recherche d'un milieu de terrain susceptible de pallier le départ à venir de Jordan Veretout, l'Olympique de Marseille peut compter sur la décision de l'une de ses priorités.

Ce n'est plus un secret pour personne : l'Olympique de Marseille veut recruter un nouveau joueur pour l'intégrer dans son entrejeu. Initialement, le club phocéen aurait aimé recruter un milieu de terrain. Avec le très probable départ de Jordan Veretout, l'urgence se fait alors plus que ressentir. Les premiers pas de Roberto De Zerbi sont particulièrement prometteurs dans le championnat de France, lui qui impose déjà la patte d'un jeu spectaculaire et attrayant. Mais il reste encore quelques jours avant la clôture du marché des transferts estival 2024, de quoi laisser du temps à la direction marseillaise d'améliorer encore son effectif.

Yacine Adli ne veut que l'OM

🇫🇷 Adli tra Marsiglia ( preferenza del giocatore) e Fiorentina ( anticipazione @firenzeviola_it). Situazione in divenire e da monitorare nelle prossime ore @cmdotcom — Daniele Longo (@86_longo) August 26, 2024

Il y a quelques jours, des rumeurs autour d'un intérêt de l'OM pour Yacine Adli ont émergé. Le joueur de l'AC Milan, qui a fait ses premiers pas en professionnel au Paris Saint-Germain avant de prendre du gallon aux Girondins de Bordeaux, ne sera pas conservé par la direction lombarde en cas d'offre intéressante pour le club et pour le joueur. C'est là qu'intervient l'Olympique de Marseille. Le club va toutefois devoir faire face à une rude concurrence.

La Fiorentina serait également très intéressée à l'idée de recruter le milieu de terrain de 24 ans. Toutefois, celui qui peut évoluer autant devant la défense dans un rôle de meneur de jeu en retrait qu'un cran plus haut dans l'entrejeu aurait une préférence. En effet, l'international algérien souhaiterait rejoindre l'OM en priorité, indique Daniele Longo. Le journaliste italien ajoute que le dossier pourrait se décanter dans les prochaines heures. A seulement quelques jours de la fin du mercato, il faudra de toute façon faire vite.