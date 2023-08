Adieu l'OM, Malinovskyi a vidé son casier ‍!

Dans : OM.

Par Mehdi Lunay

Le départ de l'OM de Ruslan Malinovskyi avance jour après jour. Les négociations s'accélèrent entre le club phocéen et les clubs intéressés, notamment Besiktas. L'Ukrainien a déjà confirmé son départ aux supporters marseillais.

6 mois et c'est tout pour Ruslan Malinovskyi à l'OM. Le milieu offensif ukrainien va quitter le club phocéen au mercato estival. Après des débuts mitigés à Marseille, Malinovskyi pouvait espérer montrer son vrai potentiel lors de la saison qui arrive. Néanmoins, le changement d'entraîneur lui aura été fatal. Le profil de Malinovskyi ne s'adapte pas au système de jeu de Marcelino, arrivé à la place d'Igor Tudor cet été. Ce sera donc le banc de touche pour l'Ukrainien ou un nouveau club. La deuxième option a été privilégiée par le joueur ainsi que par l'OM.

Malinovskyi a commencé ses adieux à l'OM

On parlait d'un prêt pour l'ancien élément de l'Atalanta Bergame, au Torino ou au Besiktas. La piste turque est la plus sérieuse et les choses semblent s'être accélérées pour Ruslan Malinovskyi. En effet, plusieurs médias turcs parlent d'un prêt payant du Besiktas de 1,5 million d'euros avec une option d'achat de 7 millions d'euros. Une offre suffisante pour l'OM ? En tout cas, Malinovskyi a déjà préparé son départ de la Canebière.

« Malinovskyi a confirmé aux supporters présents à la Commanderie qu’il quittait l’OM. Le joueur aurait rendu ses affaires... », indique notamment le média Massilia Zone sur X tandis que les témoignages des supporters marseillais se multiplient pour confirmer que Ruslan Malinovskyi leur avait signifié son départ prochain du club. Il y aura quelques regrets au vu du niveau montré par Malinovskyi par moments à l'OM mais surtout lors de son passage en Italie. Cependant, l'attitude de l'Ukrainien lors de ce départ confirme bien que son association avec le club phocéen n'a jamais entièrement fonctionné.