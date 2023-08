Adieu Bailly, l'OM a trouvé son bonheur à Lorient

Dans : OM.

Par Hadrien Rivayrand

L'OM n'en a pas encore terminé avec son mercato estival. Le club phocéen vise notamment du renfort en défense.

Il y a quelques heures, l'OM a officialisé la venue de Joaquin Correa en provenance de l'Inter. L'Argentin va venir renforcer la ligne d'attaque phocéenne, ce qui ne sera pas de trop pour Marcelino. L'entraineur espagnol veut encore du renfort en cette fin de mercato, notamment au sein de sa défense. Pablo Longoria est donc au travail afin de dénicher la perle rare. Et cela passera peut-être par un échange bien senti. Selon les informations de la presse anglaise, Eric Bailly est toujours courtisé par l'OM. Mais le club marseillais pourrait finalement opter pour un autre profil. C'est du moins ce que croit savoir Foot Mercato.

L'OM réfléchit à un échange en défense

Le média français affirme en effet que l'OM réfléchit à faire un deal envoyant Isaak Touré à Lorient pour récupérer de l'autre côté Bamo Meïté. Le profil du défenseur breton plait beaucoup aux Phocéens. A noter que les détails de l'opération ne sont pas encore des plus connus. Difficile de savoir si l'OM se contentera d'un échange sec de prêts, d'un échange définitif ou d'un échange avec une contrepartie financière qui est aussi présente. En tout cas, en cette fin de mercato estival, la formation marseillaise veut se montrer des plus actives. Au milieu de terrain notamment, Mattéo Guendouzi est annoncé sur le départ. Le vice-champion du monde a une très belle touche en Serie A à la Lazio. Le club romain est prêt à mettre 18 millions d'euros pour rafler la mise dans le dossier Guendouzi. Reste à savoir si son départ sera ensuite compensé ou non par la direction de l'Olympique de Marseille.