Accords définitifs, deux nouvelles recrues arrivent à l’OM

Par Eric Bethsy

Actif sur le marché des transferts, l’Olympique de Marseille va poursuivre son recrutement avec deux nouveaux renforts. Le milieu offensif de l’Inter Milan Valentin Carboni arrive en prêt avec option d’achat, tandis que le défenseur central de Malmö Derek Cornelius fait l’objet d’un transfert.

L’Olympique de Marseille ne s’arrête plus. Après une saison décevante, le président Pablo Longoria tente de renouveler une bonne partie de l’effectif. L’Espagnol ne parvient pas encore à pousser tous les indésirables vers la sortie. Mais le dirigeant marseillais et son bras droit Medhi Benatia se montrent efficaces dans le sens des arrivées. Depuis l’ouverture du mercato estival, Ismaël Koné, Lilian Brassier, Mason Greenwood et le milieu danois Pierre-Emile Hojbjerg ont déjà posé avec le maillot ciel et blanc. Et deux nouvelles recrues devraient les imiter dans les jours à venir, et peut-être même dans les prochaines heures.

🚨⚪️🔵🇦🇷🇨🇦 #Ligue1 |



🔐 L'OM a trouvé un ACCORD TOTAL pour Valentin Carboni et Derek Cornelius ❗️



💰 Prêt avec OA pour l'Argentin de l'Inter Milan, transfert sec pour le défenseur de Malmö pic.twitter.com/8M9hZ8LCjD — Santi Aouna (@Santi_J_FM) August 1, 2024

Comme pressenti, Valentin Carboni (19 ans) va bien rejoindre l’Olympique de Marseille dans le cadre d’un prêt. Le club phocéen a trouvé un accord définitif avec l’Inter Milan dans un deal qui contient une option d’achat à 36 millions d’euros, confirme le média Foot Mercato. Même si le milieu offensif argentin donnait satisfaction, il serait étonnant de voir la direction olympienne miser un tel montant. Quoi qu’il en soit, le Nerazzurro sera bien Marseillais la saison prochaine. Tout comme le défenseur central de Malmö Derek Cornelius (26 ans).

Un deuxième Canadien à l'OM

De son côté, l’international canadien fait l’objet d’un transfert définitif à 4,3 millions d’euros bonus compris. Le journaliste Fabrizio Romano ajoute que le coéquipier d’Ismaël Koné en sélection doit atterrir à Marseille vendredi, passer sa visite médicale ce week-end et s’engager avec le pensionnaire du Vélodrome jusqu’en 2028. Cela fera donc six recrues pour l’Olympique de Marseille, en attendant la suite puisque le club attend notamment un gardien et un avant-centre.