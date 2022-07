Accord Tiémoué Bakayoko-OM, Tudor déchire le contrat

Dans : OM.

Par Claude Dautel

L'Olympique de Marseille pense à Tiémoué Bakayoko pour venir renforcer son effectif. L'ancien joueur de Monaco a déjà un accord avec Pablo Longoria, mais il y a un énorme souci.

Afin de disputer une saison qui sera longue et animée, puisque l’Olympique de Marseille aura le bonheur de jouer la Ligue des champions, le président du club phocéen travaille sur la venue de joueurs capables d’apporter de l’expérience dans le vestiaire, tout en ayant un coût financier faible. Même si Frank McCourt exige des ventes, Pablo Longoria avance sur le marché des transferts et FootMercato dévoile ce dimanche qu’un accord a été trouvé entre l’OM et Tiémoué Bakayoko, lequel est encore prêté cette saison à l’AC Milan par Chelsea, mais que finalement aucun des deux clubs ne veut conserver. Ces dernières semaines, le nom du milieu de terrain avait déjà circulé du côté du Vélodrome, mais ne semblait pas devoir se concrétiser, une rumeur ayant même affirmé que Bakayoko aimait trop le PSG pour signer à l'OM. A en croire le site spécialisé, le patron de l’Olympique de Marseille, avec la bénédiction de Jorge Sampaoli, a travaillé sur un contrat de quatre ans, et l’accord porte trouvé avec le joueur porte donc sur cette durée. Cependant il y a un énorme bug dans ce dossier.

L'entraîneur de l'OM refuse le joueur français

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Tiemoué Bakayoko 14 🇫🇷🇨🇮💍 (@bakayoko_official14)

Et ce bug a un nom, Igor Tudor. Fin connaisseur du football européen, et notamment italien, le successeur de Sampaoli sur le banc de l’OM refuse de voir Tiémoué Bakayoko débarquer dans son vestiaire. Une décision qu’il a fait connaître à Pablo Longoria, lequel a réuni cette semaine à la Commanderie l’agent du milieu de terrain de 27 ans, David Friio, désormais directeur sportif de Marseille, et bien évidemment Igor Tudor histoire de faire avancer les choses. Cependant, cela n’a rien changé à la position très ferme de l’entraîneur croate, lequel a confirmé qu’il ne voulait pas de l’ancien joueur monégasque. Face à cette situation de blocage, le président de l’Olympique de Marseille est forcément gêné aux entournures, d’autant que dans le même temps le club de Valence tourne autour de Tiémoué Bakayoko. Pablo Longoria devra être diplomate s'il veut parvenir à une solution, même si un clash avec Igor Tudor sur ce sujet semble impossible.