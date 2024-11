Abdukodir Khusanov, le pari fou de l’OM au mercato

Dans : OM.

Par Guillaume Conte

Un gros coup défensif en Ligue 1 pour l'OM cet hiver, c'est ce que souhaite Roberto De Zerbi pour renforcer ce qu'il estime être le point faible de l'équipe. La pépite de Lens Khusanov intéresse Marseille.

Peu satisfait par sa ligne défensive, Roberto De Zerbi souhaite voir l’OM investir à ce niveau cet hiver pour se renforcer. Les supporters les plus malicieux lui rappelleront qu’il y a un certain Chancel Mbemba qui est mis à l’écart depuis le début de la saison, mais il n’est pas certain que cette option soit prise en compte par un club en très grand froid avec le Congolais. Pour le reste, Leonardo Balerdi n’est pas au niveau escompté, et Lilian Brassier n’arrive pas à confirmer les promesses entrevues à Brest la saison dernière. Cela débouche sur une défense très perméable, avec 15 buts encaissés en 11 matchs, soit la 8e défense de Ligue 1.

Un joueur acheté 100.000 euros

Pour remédier à cela, Pablo Longoria scrute le marché et cherche la perle rare. Abdukodir Khusanov remplit de nombreux critères, avec un profil de joueur qui connait déjà la Ligue 1 puisqu’il évolue au RC Lens. C’est également un élément avec encore une grosse marge de progression, mais qui ne cesse de se montrer avec les « Sang et Or ». L’Ouzbek n’a que 20 ans, et était inconnu au bataillon avant sa signature dans le Nord, après des débuts en D2 biélorusse il y a un an de cela. Son prix est en constante augmentation et approcherait les 10 millions d’euros, soit 100 fois son prix d’achat qui était de 100.000 euros. L’OM fait partie des clubs intéressés par sa venue annonce Transfertmarkt, qui évoque aussi la volonté du Bayer Leverkusen de le faire venir rapidement. Lens n’a pour le moment pas prévu de vendre un joueur qui est en train de doucement exploser, et qui brille par la qualité de sa relance et de son placement, même s’il est encore un peu lent pour le championnat de France.