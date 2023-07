5 millions d'euros par an, le PSG gratte encore un sponsor

Dans : OM.

Par Claude Dautel

Malgré la situation chaotique du PSG, le club de la capitale attire encore les grosses entreprises. Pour preuve, un sponsor japonais s'ajoute aux nombreux partenaires des champions de France.

Le départ de Lionel Messi, et celui probable de Kylian Mbappé, n'effraient pas les sponsors. En marge de sa tournée en Asie, le Paris Saint-Germain enregistre la signature d'un contrat avec Brilliantcrypto, une société japonaise qui développe une application et où les joueurs peuvent gagner des pierres précieuses authentiques. Ce jeu, qui ne sera pas utilisable en France et en Chine, va permettre au PSG de toucher cinq millions d'euros par an et pour les deux prochaines années.

« Nous sommes ravis d'accueillir Brilliantcrypto en tant que nouveau Partenaire Premium du Paris Saint-Germain. Ce partenariat représente le 12e accord signé par le bureau Asie-Pacifique du Club depuis son ouverture, soulignant le fort positionnement du Paris Saint-Germain dans la région. C'est un honneur qu'un partenaire ambitieux comme Brilliantcrypto fasse confiance à notre club pour promouvoir sa marque et proposer un jeu révolutionnaire qui permettra à nos fans du monde entier d'interagir avec le club à un tout autre niveau. Avec son positionnement unique de marque lifestyle, une présence forte de plus de 200 millions de fans sur les réseaux sociaux et une présence permanente et physique croissante dans de nombreux pays comme le Japon via les boutiques officielles et les académies du PSG, le Paris Saint-Germain renforce sa capacité à accompagner ses partenaires et leurs objectifs dans le monde », s'est réjoui Sébastien Wasels, directeur général du Paris Saint-Germain en Asie-Pacifique.