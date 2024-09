30 ME misés, l’OM va tout perdre avec De Zerbi

Dans : OM.

Par Eric Bethsy

Recruté pour 30 millions d’euros (bonus compris), Elye Wahi connaît des débuts compliqués à l’Olympique de Marseille. A ce rythme, et compte tenu de l’exigence du coach Roberto De Zerbi, l’ancien Lensois pourrait subir la concurrence de Neal Maupay.

La saison ne fait que commencer et le Vélodrome s’impatiente déjà. Habitués à l’efficacité de Pierre-Emerick Aubameyang lors du précédent exercice, les supporters de l’Olympique de Marseille ne tolèrent pas la maladresse de son successeur Elye Wahi. L’ancien Lensois, recruté pour 25 millions d’euros, plus 5 millions d’euros en bonus, a déjà subi des sifflets. Et ce n’est peut-être qu’un début, prévient Daniel Riolo, persuadé que son concurrent Neal Maupay, prêté avec option d’achat par Everton, peut lui voler la vedette.

Attention à Maupay

« L’expérience de Maupay en Premier League, c’est-à-dire se battre sur le terrain et participer à l’effort collectif comme tu es obligé de le faire en Premier League, sans obligatoirement être le premier buteur, le gars dont on va regarder le nombre de buts, parce qu'à côté il y en a d'autres comme Greenwood qui peuvent en marquer… Je pense qu'il sera beaucoup plus capable de le faire que Wahi, a commenté le journaliste de RMC. Si Wahi ne se met pas au niveau de l'intensité et de l'exigence que De Zerbi va demander… Wahi l'a déjà fait également. OK, il ne nous a pas fait rêver mais il a néanmoins été présent dans le travail collectif. On ne peut pas lui reprocher ça. »

« Il y a toujours l'inconnue quand tu mets 30 millions sur la table pour un joueur, il y a une forme de petite pression pour le faire jouer. Mais je pourrais presque mettre une pièce sur le fait que Maupay lui pique sa place. Attention, a alerté Daniel Riolo. Après il ne faut pas non plus que Wahi perde de la valeur. Mais j’ai vu Maupay jouer en Premier League, ce n’est pas le gars qui est parti de la Ligue 1 de façon un peu anonyme. Je ne parle pas d’un crack, mais sur le terrain il ne rechigne pas à la tâche. » Après le cas Vitinha, le président Pablo Longoria s’expose à un nouveau fiasco.