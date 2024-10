25 millions d'euros et il ne mouille pas le maillot, Dugarry est énervé

Dans : OM.

Par Adrien Guyot

Christophe Dugarry s’est montré très critique envers Elye Wahi, le nouvel attaquant de l’Olympique de Marseille. L’ancien joueur des Bleus incite l’ancien lensois à se réveiller dans les prochaines semaines.

Cet été, l’Olympique de Marseille a décidé de miser sur la jeunesse. Pour remplacer Pierre-Emerick Aubameyang qui a opté pour le challenge saoudien, le club phocéen n’a pas hésité à sortir le chéquier et a déboursé environ 25 millions d’euros pour recruter Elye Wahi (21 ans), qui venait de passer une saison au RC Lens. Après cinq rencontres disputées, l’ancien du MHSC tarde à faire ses preuves et il n’a plus été décisif depuis son penalty transformé en ouverture de la saison sur la pelouse de Brest à la mi-août. Sifflé pour ses premiers pas au Vélodrome contre Reims la semaine suivante, il voit la concurrence avec Neal Maupay s’installer et s’intensifier depuis quelques temps. En attendant qu’il retrouve ses sensations, Christophe Dugarry attend plus de Wahi et espère qu’il va montrer un autre état d’esprit dans les prochaines semaines.

Dugarry pas tendre avec Elye Wahi

Dugarry : « Wahi doit se réveiller et mouiller le maillot » #TeamOM 🔵⚪️ https://t.co/wO3A5iDDaJ — Mercato OM (@mercato_om) October 2, 2024

Sur les ondes de RMC, l’ancien attaquant de l’Equipe de France a critiqué l’attitude d’Elye Wahi et il attend une réaction de sa part lors des rencontres à venir : «Wahi reste un jeune joueur qui découvre un nouvel environnement et une planète particulière en France : Marseille. Y jouer c’est difficile, c’est beaucoup de pression. On attend beaucoup de lui, c’est un gros transfert. On le dit souvent qu’on veut des joueurs qui se battent, et à Marseille il y a une phrase qui dit qu’il faut mouiller le maillot. Parfois ça ne veut rien dire, mais là on a ce ressenti. Il faut que ce garçon se batte, qu’il démontre plus de combativité car il est totalement à côté de la plaque. Il doit se réveiller !», a-t-il lâché ces dernières heures. La rencontre de ce vendredi contre la lanterne rouge angevine est sur le papier le match idéal pour lui permettre d’être décisif et de relancer une dynamique positive.