20 ME pour Greenwood, l’OM tient sa 3e recrue

Dans : OM.

Par Eric Bethsy

Après les signatures d’Ismaël Koné et de Lilian Brassier, l’Olympique de Marseille pourrait bientôt annoncer l’arrivée de l’attaquant anglais Mason Greenwood. Le club phocéen a transmis une offre concrète à Manchester United. Et sa proposition serait supérieure à celle de la Lazio, son concurrent sur ce dossier.

Bien qu’auteur d’un excellent Euro 2024, Georges Mikautadze n’est pas une priorité pour l’Olympique de Marseille. D’après nos confrères de Foot Mercato, la direction olympienne a certes coché le nom du Géorgien. Mais sa préférence concerne « un autre attaquant d’envergure ». A priori, cette cible n’est autre que Mason Greenwood (22 ans). Le journaliste de Sky Sport Gianluca Di Marzio affirme que le club phocéen est apparu avec autorité sur ce dossier.

Valentin #Carboni sempre più verso l'@OM_Officiel: è un obiettivo di Roberto #DeZerbi, nella giornata di oggi sono continuati i contatti con l'@Inter. I francesi sfidano la @OfficialSSLazio per #Greenwood e hanno offerto più dei biancocelesti nelle ultime ore — Gianluca Di Marzio (@DiMarzio) July 3, 2024

Pour racheter la dernière année de contrat de l’Anglais à Manchester United, l’Olympique de Marseille a proposé près de 20 millions d’euros. C’est apparemment plus que le montant offert par la Lazio, l’autre courtisan du Mancunien. Les Marseillais sont donc bien partis pour recruter l’indésirable des Red Devils, que l’on annonce emballé à l’idée de rejoindre le récent huitième de Ligue 1. La formation dirigée par Pablo Longoria serait déjà confiante quant à la signature de Mason Greenwood. Et tant pis pour les premières critiques des supporters.

Longoria prend le risque

Sur les réseaux sociaux, certains fans de l’Olympique de Marseille militent déjà contre l’arrivée du Mancunien à cause de son affaire. Rappelons que le joueur formé à Manchester United avait été accusé de tentative de viol et d’agression par sa conjointe, laquelle avait finalement abandonné les poursuites. Ses photos publiées sur internet ont néanmoins marqué les esprits, et pas seulement en Angleterre. Apparemment, le président marseillais Pablo Longoria préfère ignorer ces commentaires et profiter de l’opportunité pour cet attaquant polyvalent auteur de 10 buts et 6 passes décisives pendant son prêt à Getafe la saison dernière.