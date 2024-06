17 millions d'euros pour Ndiaye, l'OM envoie l'addition à Everton

Dans : OM.

Par Adrien Guyot

Après une première saison délicate avec l’OM, Iliman Ndiaye pourrait déjà retourner en Premier League où Everton est chaud pour rapatrier le Sénégalais.

L’été s’annonce agité à l’Olympique de Marseille. Le club phocéen, qui a terminé huitième de Ligue 1 l’an passé, se prépare à un mercato qui risque de connaître plusieurs rebondissements. Tandis que l’arrivée de l’entraîneur italien Roberto De Zerbi sur le banc n’est toujours pas officielle malgré un accord proche entre toutes les parties, plusieurs dossiers du côté des départs sont déjà sur la table. Ces dernières heures, La Provence évoque un intérêt d’Everton pour l’ailier sénégalais Iliman Ndiaye, dont le premier exercice sur la Canebière n’était pas au niveau des attentes initiales. Avec quatre petits buts en 46 rencontres toutes compétitions confondues, l’ancien de Sheffield United n’a pas connu la saison idéale et un retour de l'autre côté de la Manche est à l’ordre du jour. Formation historique d’Angleterre et candidat de longue date à sa signature, Everton s’intéresse de près à son profil.

Ndiaye se rapproche d’Everton, l’OM fixe son prix

Everton fait le forcing pour récupérer Iliman Ndiaye 👉 https://t.co/YDZEWIw4eShttps://t.co/YDZEWIw4eS — La Provence OM (@OMLaProvence) June 20, 2024

Le club présidé par Pablo Longoria n’est plus dans l’urgence de trouver des liquidités puisque l’OM a passé sans encombre l’obstacle de la DNCG ces derniers jours. Cependant, plusieurs départs sont toujours à prévoir et face à l’insistance des Toffees dans le dossier Iliman Ndiaye, qui semble de son côté d’accord pour retourner en Premier League, l’OM peut être tenté de réaliser une belle vente. Recruté 17 millions d’euros après plusieurs semaines de tractations avec Sheffield United lors du dernier mercato estival, le natif de Rouen mais supporter de l’OM depuis sa plus tendre enfance est la priorité du quinzième de Premier League qui a entamé des discussions concrètes avec l’entourage du joueur. Everton s’est également rapproché de l’Olympique de Marseille pour prendre la température sur un éventuel montant et une première offre devrait arriver sur la table des dirigeants phocéens dans les prochains jours. Une chose est sûre, Marseille ne le bradera pas et espère récupérer au moins une somme d’argent similaire à ce qui a été déboursé l’été dernier pour le dénicher à Sheffield United. A peine débutée, l’histoire d’amour entre Ndiaye et son club de coeur est sur le point de tourner court.