LOSC : Lille arnaqué par l'arbitre, il crie au scandale

Le LOSC a été battu et éliminé par l'Ajax Amsterdam en Europa League. Mais le club nordiste peut avoir un sentiment d'injustice après un arbitrage encore une fois chaotique à leur encontre.

Sur l’ensemble des deux matchs, la qualification de l’Ajax Amsterdam face à Lille est difficilement contestable, mais c’est clair, le comportement de l’arbitre écossais jeudi soir lors de la rencontre retour a été tout de même étonnant. William Collum, c’est son nom, a notamment oublié de siffler au moins un penalty pour le LOSC, et c’est la VAR qui lui a signalé celui finalement accordé à Lille en fin de match. Pour Rolland Courbis, il est clair que l’équipe de Christophe Galtier a été arbitrée de manière scandaleuse, et que l’UEFA ne peut pas laisser les choses se dérouler ainsi à l’heure où la vidéo est censée aider les officiels. Sur RMC, l’ancien entraîneur est monté au créneau afin de faire part de sa colère.

« Là où vraiment je commence à être fatigué, mais peut-être que c’est l’âge et que j’ai de moins en moins de patience, c’est de voir un arbitrage comme lors de ce match Ajax-Lille. Il faut trois penalties pour finalement en avoir un qui n’avait même pas été sifflé. Un tu ne le siffles pas c’est déjà emmerdant, deux tu ne le siffles pas, c’est encore plus emmerdant, et un troisième que tu ne siffles pas ! Il y a dû avoir des remords dans la camionnette du VAR et donc l’arbitre a été appelé et finalement il a donné un penalty à l’équipe lilloise (…) Je ne veux pas déraper sur les arbitres », s’est offusqué Rolland Courbis, qui est également revenu sur l’expulsion d’un joueur de l’Atalanta contre le Real Madrid, affirmant qu’il aurait totalement pété les plombs s’il avait été l’entraîneur du club italien.