Mercato : Sancho out, Dortmund vote Ikoné

Dans : LOSC.

Désireux de combler le potentiel départ de Jadon Sancho, le Borussia Dortmund a identifié Jonathan Ikoné pour lui succéder.

Excellent la saison dernière, l’international tricolore a connu une saison plus délicate en 2020-2021 malgré les performances historiques du LOSC. Loin d’être un titulaire indiscutable aux yeux de Christophe Galtier, il dispose cependant d’un profil et d’un potentiel intéressant aux yeux des grands clubs européens. C’est ainsi que selon les informations obtenues par France Football, le Borussia Dortmund a récemment manifesté son intérêt pour s’octroyer les services de Jonathan Ikoné, lequel ne devrait pas être retenu à tout prix par Olivier Létang et les dirigeants lillois lors de la prochaine période des transferts.

Futur entraîneur du Borussia Dortmund, Marco Rose aime beaucoup Jonathan Ikoné et pour le combler, les dirigeants du BVB seraient prêts à investir la coquette somme de 25 ME. Bien décidé à convaincre Jonathan Ikoné et son entourage, le Borussia Dortmund a par ailleurs prévu d'inviter le joueur visiter les installations du club dans les prochaines semaines. Une démarche similaire à celle qui avait été utilisée pour convaincre le phénomène Erling Haaland de signer au Borussia Dortmund en provenance du RB Salzbourg. Le magazine cite par ailleurs d’autres cibles potentielles pour le Borussia Dortmund à ce poste : Donyell Malen (PSV), David Neres (Ajax) ou encore Pedro Goncalves (Sporting Portugal).