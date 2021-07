Mercato : À 30 ME, Ikoné quitte le LOSC

Dans : LOSC.

Encore et toujours en quête de liquidités pour se renforcer en vue de la saison à venir, le Lille OSC pourrait céder à la tentation de vendre Jonathan Ikoné.

Quand un club est champion de France, à la surprise générale ou presque devant le PSG, les cadres font souvent leurs valises dans la foulée. Histoire que la formation en question reparte sur un nouveau cycle, et que les joueurs profitent de leur belle côte pour trouver le meilleur contrat possible. C’est actuellement ce qui se passe à Lille, où les finances dans le rouge poussent aussi les dirigeants à vendre à la moindre offre satisfaisant toutes les parties. Pour le moment, les Dogues ont encaissé près de 40 millions d’euros, avec notamment les ventes de Boubakary Soumaré à Leicester et de Mike Maignan au Milan AC. Mais ce n’est qu’un début, vu que d’autres joueurs lillois vont forcément suivre avant la fin de ce marché des transferts.

Lille demande 30 ME pour lâcher Ikoné

D’ailleurs, Jonathan Ikoné pourrait être le prochain sur la liste. Ces derniers jours, l'international français est effectivement dans le viseur de plusieurs grands clubs européens. D’après les informations du site italien Tutto Mercato Web, c’est la Fiorentina qui est la plus avancée dans ce dossier. En contact avec le LOSC pour évoquer un éventuel transfert, la Viola n’a toutefois pas encore fait d’offre concrète. Surtout que le club de Serie A attend que le prix baisse un peu, car pour le moment, Lille réclame 30 ME pour lâcher Ikoné. Un montant qui refroidit la Fio, mais pas le Borussia Dortmund. Désormais orphelin de Jadon Sancho, parti à Manchester United, le club allemand pense aussi à l’ailier de 23 ans. Une belle brochette de courtisans qui montre qu’Ikoné sera probablement la prochaine belle vente du LOSC durant ce mercato d'été.