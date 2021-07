LOSC : Xeka et Tiago Djalo se battent, Lille finit à 9

Dans : LOSC.

Opposée en match amical au club de Courtrai ce samedi, l'équipe de Lille a fini la rencontre à neuf après que Xeka et Tiago Djalo en soient venus aux mains.

Le champion de France continue sa préparation sous les ordres de Jocelyn Gouvernnec, mais le nouvel entraîneur de Lille ne s’attendait probablement pas à ce qu’il a vécu ce samedi à Courtrai. Face à la formation belge, et alors que la pause venait d’être sifflée, Xeka et Tiago Djalo se sont d’abord invectivés, puis se sont empoignés avant que Reinildo, témoin proche de l’incident, intervienne et s’interpose entre ses deux coéquipiers qui commençaient à se donner des taloches.

L’arbitre a évidemment expulsé les deux joueurs du LOSC. Après cette séquence assez incroyable, et étant contraint de se passer des deux joueurs Portugais, Lille a tout de même été aidé par l’équipe d’adverse, dont l’entraîneur a accepté qu’elle joue à dix durant toute la seconde période afin d’équilibrer un peu ce match de préparation.