LOSC : Trop fort pour Lille, Pépé est promis au Real ou à Barcelone

Dans : LOSC, Mercato, Liga, Ligue 1.

Auteur de 7 buts et 4 passes décisives cette saison en Ligue 1, Nicolas Pépé affole déjà l’Europe, alors que le mercato hivernal est encore loin.

Ces dernières semaines, des rumeurs l’envoyant au Real Madrid ou encore au FC Barcelone ont circulé en Espagne. Reste que le LOSC a la ferme intention de conserver l’international ivoirien jusqu’à la fin de la saison. Même si forcément, une offre colossale venue d’un géant espagnol pourrait changer la donne. Surtout que selon l’expérimenté José Fonte, qui côtoie Nicolas Pépé au quotidien à Lille, l’ex-attaquant d’Angers a clairement le niveau pour s’imposer dans un top club européen.

« Pépé peut arriver au plus haut niveau. Il peut jouer dans un Real Madrid, un Barça, dans n’importe quelle équipe. Mais il faut qu’il continue de vouloir apprendre, d’avoir les pieds sur terre, qu’il continue de travailler et de vouloir progresser, tous les jours. Il n’y a que comme ça qu’il atteindra et gardera un niveau de jeu très élevé. Mais le talent, c’est clair qu’il l’a. Mais il faut qu’il continue à apprendre, à écouter ses coéquipiers, l’entraîneur. Il doit aussi améliorer certains aspects, comme le travail défensif, tactique, parce qu’offensivement il est très fort » a confié l’international portugais, interrogé par RMC Sport. Reste à savoir quel sera le choix de Nicolas Pépé, également courtisé par les Gunners d’Unai Emery selon certains médias anglais. Une chose est sûre : il aura l’embarras du choix…