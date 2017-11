LOSC : Une cause surréaliste pour la suspension de Bielsa ?

Dans : LOSC, Ligue 1.

Ce sont dans des termes étranges que les dirigeants lillois ont annoncé la mise à l’écart de Marcelo Bielsa ce mercredi soir.

Le club nordiste a fait savoir que l’entraineur argentin était « suspendu » et qu’une « procédure » était donc lancée à son égard. De quoi laisser penser qu’il s’agit d’un premier pas vers un licenciement pour des résultats insuffisants, avec toute la prudence juridique nécessaire pour ne pas se mettre en tort devant le droit du travail. Mais une information venue de la branche sud-américaine d’ESPN vient clairement semer le trouble.

Selon le journaliste argentin Fabian Taboada, le LOSC reprocherait à son entraineur un voyage express au Chili juste après la défaite à Amiens, ce qui motiverait la suspension d’El Loco. Marcelo Bielsa s’est en effet rendu en Amérique du Sud pour aller rendre visite à son ancien adjoint Luis Maria Bonini, atteint d’un cancer et dans un état critique selon cette même source. Une information qui ne va pas aider à faire la lumière sur cette situation assez ubuesque, le LOSC n’ayant communiqué qu’avec une seule phrase sur ce dossier, tout en précisant que cette suspension était « momentanée ». Néanmoins, le limogeage de Marcelo Bielsa semble désormais inévitable, et les dirigeants lillois vont étudier les solutions qui pourraient leur permettre d'éviter de payer des indemnités qui peuvent monter jusqu'à 16 ME.