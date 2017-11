LOSC : Ponce ne se remet toujours pas du départ de Bielsa

Dans : LOSC, Ligue 1.

Quelques heures avant le déplacement du LOSC chez l'Olympique Lyonnais, Ezequiel Ponce est revenu, non sans tristesse, sur le départ de Marcelo Bielsa.

Une semaine après l'éviction de Marcelo Bielsa, qui n'est toujours pas réglée définitivement puisque l'entraîneur argentin doit encore passer son entretien préalable à un licenciement, Lille va se déplacer sur le pelouse de l'ogre lyonnais, invaincu depuis la mi-septembre. Lors de cette rencontre, l'effectif des Dogues sera dirigé par le duo Fernando Da Cruz - Joao Sacramento, deux proches de Luis Campos, qui aura finalement eu la peau de Bielsa à Lille. Au grand dam de certains joueurs, et notamment d'Ezequiel Ponce.

« Le départ de Marcelo Bielsa ? Nous l'avons appris quand nous sommes arrivées le jour suivant à l'entraînement. Ce fut une surprise lorsque nous avons appris ce départ, même si les résultats n'étaient pas à la hauteur. On doit le remercier pour le travail effectué avec nous. Il a tout fait pour donner le meilleur pendant le temps où il a travaillé avec nous. Malheureusement, c'est arrivé. Maintenant, nous avons une nouvelle équipe avec laquelle nous travaillons pour changer la situation. Perdu sans Marcelo Bielsa ? Je ne sais pas qui pense cela. On venait d'un mode d'entraînement spécifique avec Marcelo Bielsa. Cette semaine, suite à son départ, on a dû s'entraîner d'une manière différente. Ce n'est certes pas une excuse car nous sommes des professionnels. Comme vous avez pu le remarquer le système a changé face à Montpellier. Marcelo, quant à lui, a tout donné. Malheureusement, cela n'a pas pu fonctionner. Maintenant, il va falloir passer à autre chose, tourner une nouvelle page avec les personnes en place pour sortir le LOSC de cette situation », a lancé, en conférence de presse, l'avant-centre argentin, qui regrette donc le départ de son ancien entraîneur qui l'a fait venir en L1... en attendant de savoir qui sera son prochain coach à Lille, où il est prêté avec option d'achat par la Roma.