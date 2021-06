LOSC : Patrick Vieira futur remplaçant de Galtier ?

Dans : LOSC.

Même si Christophe Galtier n’est pas encore parti de Lille, le LOSC creuse forcément de nouvelles pistes sur le marché des entraîneurs.

Qui s’installera sur le banc de touche des Dogues la saison prochaine ? Personne ne peut le dire à l’instant T. Déjà parce que Christophe Galtier est encore sous contrat jusqu’en 2023, et qu’il n’a pas encore signé dans un autre club, comme il le désire. D’ailleurs, selon Olivier Létang, le coach des champions de France est encore dans la place : « J'ai un entraîneur sous contrat et cela me va très bien. Je suis très content et j'ai envie de poursuivre avec Christophe ». Malgré cela, le PDG du LOSC travaille quand même sur d’autres dossiers. Et d’après les informations de L’Equipe, un nom ressort parmi les dizaines de candidatures reçues par l’ancien directeur sportif du PSG, il s’agit de Patrick Vieira.

Un duel Vieira - Ranieri pour l’après-Galtier ?

En quête d’un homme expérimenté, sur le terrain ou sur un banc, le champion du monde 1998 répond à toutes les attentes en termes d’autorité ou de légitimité. Lâché par Nice en fin d’année dernière, Vieira est la priorité des Dogues si Galtier venait à faire ses valises. Après avoir galéré un peu au New York City FC (2016-2018) puis à Nice, l’ancien milieu des Bleus représenterait l’avenir du projet de Merlyn Partners. Outre Vieira, le fonds luxembourgeois a aussi coché le nom de Claudio Ranieri, qui vient de quitter la Sampdoria. Passé par la L1, que ce soit à Monaco ou à Nantes, le coach italien aurait l'expérience requise pour reprendre le LOSC en main. Mais pour le moment, c’est bien Vieira qui est le plus proche du Domaine de Luchin. Dans tous les cas, la question de l’entraîneur sera réglée la semaine prochaine à Lille. Histoire que le nouveau staff puisse plancher sur l’effectif et le mercato avant la reprise de l’entraînement, prévue le 25 juin prochain.