LOSC : Ne parlez pas de l'OM à Marcelo Bielsa

Les supporters de l’OM marqués par le passage de Marcelo Bielsa dans leur club avaient forcément coché les cases des deux matchs face à Lille dans le calendrier.

Ce sera tout d’abord dans le Nord ce week-end, pour des retrouvailles que l’entraineur argentin ne veut pas non plus trop larmoyantes. Interrogé après la difficile victoire aux tirs au but de son équipe face à Valenciennes en Coupe de la Ligue, El Loco s’est refusé à s’épancher sur son ancien club, dont il a apprécié tout de même le passage et le soutien affectif de ses supporters, même si cela s’est très mal terminé.

« J'ai noté que notre jeu offensif a été meilleur. Ce résultat favorable peut constituer une sorte d'aide en vue du match de dimanche face à l'OM. Il n'est pas opportun que j'évoque les sentiments qui me lient à l'Olympique de Marseille parce que le seul sentiment qui m'habite actuellement est d'essayer d'apporter une réponse concrète à notre situation », a confié assez logiquement un Marcelo Bielsa qui aurait peut-être évoqué plus librement ces retrouvailles avec l’OM si le LOSC s’était installé en première partie de tableau en ce début de saison. Ce n’est pas le cas, et l’urgence est donc à la prise de points pour le club nordiste, que ce soit l’OM ou un autre en face.