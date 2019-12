LOSC : Mourinho se pointe à Lille avec un chèque de 58 ME

Dans : LOSC.

Battu par Chelsea dimanche (2-0), Tottenham pourrait bien se montrer actif lors du mercato hivernal afin de renforcer l’effectif à disposition de José Mourinho.

Il y a quelques jours, le Special One indiquait pourtant qu’il n’était pas nécessaire de recruter au mois de janvier. La défaite face à Chelsea a peut-être changé la donne dans son esprit. Car ce mardi, L‘Equipe évoque un grand intérêt du Portugais à l’égard de Boubakary Soumaré, lequel effectue un début de saison très prometteur sous les couleurs de Lille. Après avoir chipé deux adjoints à Christophe Galtier et alors qu’il s’intéresse également de près à Victor Osimhen, le coach de Tottenham pourrait jouer, de nouveau, un vilain tour à Lille.

Néanmoins, ce n’est pas Gérard Lopez que cela va déranger puisque selon le quotidien national, Tottenham est prêt à monter jusqu’à la somme de 58 ME pour s’attacher les services du prometteur milieu de terrain de Lille. A ce tarif, il est évident que l’actuel quatrième de Ligue 1 aura bien du mal à refuser, d’autant que Gérard Lopez a récemment indiqué que sa volonté était de vendre un ou deux joueurs afin de réduire la taille globale de l’effectif, Lille n’étant plus qualifié en coupe d’Europe pour la seconde partie de saison. Par ailleurs, Adama Soumaoro est également cité comme un prétendant au départ, lui qui a perdu sa place de titulaire et qui figure dans le viseur de Monaco.