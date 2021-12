LOSC : Marc Ingla et Lille c'est fini

Dans : LOSC.

Par Mehdi Lunay

L'aventure de Marc Ingla va prendre fin. Arrivé en 2017 dans la foulée de Gérard Lopez, il a longtemps officié comme directeur général du club. Moins en phase avec la nouvelle direction, il a présenté sa démission au conseil d'administration du club vendredi.

Il restait le dernier vestige de l'ère Gérard Lopez présent au sein du LOSC. Contrairement à l'ancien propriétaire du club qui a quitté Lille en décembre 2020, Marc Ingla était resté dans le nord de la France mais cela ne va pas durer. En effet, le natif de Barcelone compte quitter le club très prochainement à en croire le journal L'Equipe. Ingla a présenté sa démission au conseil d'administration. Une décision couchée sur le papier d'un courrier dont les membres de ce conseil ont pris connaissance vendredi. Arrivé en janvier 2017 accompagnant alors le nouveau propriétaire du LOSC Gérard Lopez, Marc Ingla a occupé le poste de directeur général au sein du club nordiste.

Marc Ingla totalement isolé à Lille

Mais, depuis le départ de Lopez il y a tout juste un an, les heures de Marc Ingla avec le LOSC étaient comptées. L'arrivée au poste de président d'Olivier Létang avait déjà fragilisé la position d'Ingla. L'ancien président de Rennes ne voulait pas travailler avec l'Espagnol qui avait perdu son poste de directeur général et avait vu son influence baissée avec l'arrivée de Sylvain Armand. Ingla était toutefois resté chez les Dogues comme administrateur pour mettre fin au feuilleton du licenciement de Marcelo Bielsa. De plus, Marc Ingla s'était déjà éloigné de la direction sportive avec le début de tensions entre Luis Campos, aujourd'hui parti de Lille, et lui. Enfin, Marc Ingla, pur catalan et barcelonais commençait à ne plus supporter l'éloignement avec sa ville de naissance et sa famille toujours présente là-bas. Ce départ officialise la fin de l'ère Gérard Lopez débutée en 2017, qui aura vu le club retrouver les sommets nationaux mais aussi connaître quelques problèmes financiers avec des dettes un peu trop importantes.