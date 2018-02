LOSC : Lille rétrogradé en L2, l'incroyable cauchemar est là !

Dans : LOSC, Ligue 1.

C'est dans une ambiance assez spéciale que les supporters lillois assisteront ce samedi après-midi au match entre leur équipe préférée et le PSG. Car coup sur coup, ils auront appris que le LOSC risquait d'être placé en redressement judiciaire par le tribunal de commerce suite à l'action menée par Marcelo Bielsa et ce samedi c'est de la DNCG qu'une nouvelle aussi désastreuse se profile. En effet, selon L'Equipe, le gendarme financier du football français a annoncé aux dirigeants lillois la rétrogradation à titre conservatoire du LOSC en Ligue 2 en fin de saison si les finances ne s'amélioraient pas de manière drastique. On savait déjà que le club nordiste était interdit de recrutement par cette même DNCG, mais pas que la menace d'une descente existait.

Selon le quotidien sportif, qui cite des sources internes, les dirigeants lillois doivent trouver 70ME d'ici la fin juin, et deux options se profileraient. Soit Gérard Lopez déniche un nouvel actionnaire et peut respirer un peu, soit le fonds d'investissement américain déjà présent à Lille prendrait la main avec les risques que cela comporte. Autrement dit, les voyants sont tous au rouge du côté du LOSC et il va falloir que cette fois le club se secoue pour éviter que la tempête de janvier se transforme en naufrage estival. Et cela sans même parler des résultats sportifs...