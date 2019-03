LOSC : Lille creuse l'écart sur l'OL, Galtier savoure

Dans : LOSC, Ligue 1, OL.

Christophe Galtier (entraîneur de Lille après la victoire 0-1 contre l'ASSE) : « Cela a mis du temps à se décanter. Il aurait été injuste de perdre mais dans les dix dernières minutes on ne sait jamais ce qui peut se passer. Nous nous sommes créé de plus belles occasions que l'adversaire. J'étais convaincu que nous gagnerions en ouvrant la marque. Je regrette notre déchet technique et la relation milieu-attaque. En regardant le score de Lyon à Strasbourg (2-2), nous nous étions dit de faire aussi bien que l'OL pour maintenir l'écart mais il y avait aussi l'envie de jouer et prendre un maximum de risque pour prendre des points. Si nous sommes sérieux jusqu'au bout, nous aurons peut-être l'occasion de jouer une coupe d'Europe. Si nous sommes des morts de faim, en acceptant l'exigence de tous les jours, nous nous battrons pour le podium. Il n'y a aucune pression par rapport à l'enjeu. Nous essayons de tracer notre chemin ».