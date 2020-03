LOSC : L'Angleterre ou le PSG, ça se précise pour Gabriel

Dans : LOSC.

Utilisé à 34 reprises cette saison toutes compétitions confondues, Gabriel est sans aucun doute l’une des révélations de la saison en Ligue 1 avec Lille.

En cette saison 2019-2020, le Brésilien de 22 ans s’est imposé comme un taulier des Dogues au côté de José Fonte en défense. Ce qui fait de lui, sans grande surprise, l’un des défenseurs les plus courtisés d’Europe dans l’optique du prochain mercato. Ces dernières semaines, le nom de Gabriel a notamment été associé au Paris Saint-Germain afin de combler numériquement le départ de Thiago Silva, libre de tout contrat. Mais à en croire les informations du journaliste Nicolo Schira, ce n’est pas au PSG que Gabriel Magalhaes va poursuivre sa carrière. En effet, la Premier League pourrait avoir raison de la concurrence dans ce dossier…

Selon l’insider italien, c’est sous la houlette de Carlo Ancelotti à Everton que le défenseur de Lille va poursuivre sa carrière. Un contrat de 5 ans attendrait d’ores et déjà Gabriel chez les Toffees, en plus d’une augmentation salariale conséquente par rapport à ses émoluments actuels à Lille. Dans une interview accordée à Téléfoot il y a quelques semaines, Gabriel ne s’était pas clairement prononcé sur son avenir, n’excluant pas de rester un an de plus dans le Nord. « Aller dans un club étranger si je quitte le LOSC ? Joker. Si c'est ma dernière saison au LOSC ? Joker. Si le Real Madrid m'appelle, j'y réfléchis ? Oui ». Everton, ce n’est pas le Real Madrid, mais au vu de la belle offre financière des Toffees, cela devrait largement suffire à faire réfléchir le colosse défensif du Lille OSC…