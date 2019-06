LOSC : Joe Hart à Lille, l'incroyable rumeur

Dans : LOSC, Mercato, Ligue 1.

Passer de Mike Maignan à Joe Hart, voilà peut-être ce qui attend les supporters de Lille lors de ce mercato, ce qui évidemment peut surprendre. Mais selon le Daily Mail, les dirigeants du LOSC auraient déjà trouvé leur nouveau gardien de but si Mike Maignan devait être vendu lors de ce mercato. Agé de 32 ans, l'ancien portier de l'équipe d'Angleterre a été laissé libre par Burnley, qui souhaite soulager sa masse salariale, d'autant plus que Joe Hart n'est désormais plus le numéro 1 au sein d'un club qui s'est classé 15e lors de la dernière saison de Premier League.

Dans ce dossier, Lille serait en concurrence avec Stoke City, mais le club français a l'avantage de jouer la prochaine Ligue des champions, ce qui est forcément un gros plus pour convaincre Joe Hart de traverser la Manche cet été. Le portier anglais a déjà joué en dehors du Royaume-Uni puisque lors de la saison 2016-2017 Manchester City l'avait prêté au Torino, sans que cela soit une totale réussite. Reste qu'à priori, Mike Maignan n'est pas annoncé sur le départ du côté du LOSC, le gardien de but ayant lui aussi le désir de joueur la Ligue des champions, histoire de prétendre à une place chez les Bleus pour l'Euro 2020.