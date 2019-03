LOSC : Ingla, Campos... L'ASSE n'arrive pas à la cheville de Lille

Dans : LOSC, ASSE, Ligue 1.

Ancien entraîneur de l’AS Saint-Etienne, Christophe Galtier reviendra avec une certaine émotion à Geoffroy-Guichard dimanche prochain avec son équipe de Lille. Deuxième de L1, l’entraîneur des Dogues est par ailleurs revenu sur l’antenne de RMC Sport sur les différences entre les deux clubs, notamment dans l’organisation de ceux-ci. Et s’il se veut courtois avec l’état-major des Verts, Christophe Galtier a reconnu que l’organigramme du LOSC n’avait pas grand-chose à voir avec celui de l’ASSE.

« A Lille, ce n’est pas moins difficile, ce n’est pas non plus plus dur de travailler qu’à Saint-Etienne. C’est différent. Au LOSC, l’organisation autour de l’équipe et l’organigramme sont très clairement définis. Il y a un président, Marc Ingla, qui gère l’administratif et le financier et Luis Campos qui gère le domaine sportif. L’organigramme est plus simple à travailler pour moi ici, je suis concentré sur la gestion de mon effectif, sur le management de mes joueurs. J’ai un staff très étoffé, très international, avec des méthodes de travail totalement différentes de ce que j’ai pu connaître lors de ma formation ou de ce que j’ai pu utiliser lorsque j’étais à Saint-Etienne » a balancé Christophe Galtier, qui ne cache pas que Lille est en avance sur Saint-Etienne dans plusieurs domaines. Le classement ne fait qu'appuyer les propos du coach lillois...